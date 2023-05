Japan-Charts: Switch im Zelda-Look beschert Nintendo massiven Verkaufsboost

Die Nintendo Switch OLED hat sich in den vergangenen zwei Wochen 100.000 Mal öfter verkauft als die PS5. Den Grund dafür könnt ihr euch denken: Am morgigen Freitag kommt das heißerwartete „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ in den Handel.

Wie die Verkaufszahl der Nintendo-Konsole unschwer erkennen lässt, ist der Hype bei den Japanern riesig. Ganze 184.000 Abnehmer hat die OLED-Variante gefunden. Maßgeblich dazu beigetragen hat mit Sicherheit die „Zelda“-Edition der Switch OLED.

Mit 85.000 abgesetzten Einheiten belegt die PS5 den zweiten Platz. Die Edition ohne Laufwerk schafft es immerhin auf knapp 15.000 Einheiten. Zwischen den beiden Sony-Konsolen reiht sich die Standard-Switch ein.

Die altgediente PS4 kann 2.067 verkaufte Exemplare vorweisen. Erst dahinter kommen die Xbox Series X und S, die zusammen rund 1.300 Mal verkauft wurden.

Die Konsolen-Charts

Nintendo Switch OLED – 184.609 PS5 mit Laufwerk – 84.999 Nintendo Switch – 21.429 PS5 ohne Laufwerk – 14.939 Nintendo Switch Lite – 10.487 PS4 – 2.067 Xbox Series S – 674 Xbox Series X – 650 New 2DS LL – 132

Weiter geht’s mit den Spielen. Mit „Hogwarts Legacy“ und „Star Wars Jedi: Survivor“ sind zwei Neuerscheinungen zu sehen. Das Zauber-Rollenspiel schaffte es auf die Zwei, während das Science-Fiction-Abenteuer auf der Sieben einsteigt.

Die Spiele-Charts

[Switch] Mario Kart 8 Deluxe – 32.713 [PS4] Hogwarts Legacy – 31.918 [Switch] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 27.325 [Switch] Pokémon Karmesin & Purpur – 23.401 [Switch] Splatoon 3 – 18.304 [Switch] Minecraft – 18.244 [PS5] Star Wars Jedi: Survivor – 16.742 [Switch] Super Smash Bros. Ultimate – 16.534 [Switch] Nintendo Switch Sports – 14.179 [Switch] Mario Party Superstars – 12.541

Quelle: Famitsu

Weitere Meldungen zu Japan-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren