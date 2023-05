Amnesia – The Bunker: Sandbox-Horror noch einmal verschoben

Das Horrorspiel "Amnesia: The Bunker" kommt doch nicht mehr diesen Monat. Fredrik Olsson von Frictional Games gab das in einer kurzen Mitteilung bekannt.

Eigentlich sollte der neue „Amnesia“-Ableger schon seit März auf dem Markt verweilen. So war es jedenfalls zur Ankündigung im vergangenen Dezember geplant.

Letztendlich gab Frictional Games jedoch den 16. Mai als Erscheinungsdatum an. Doch letzten Monat folgte dann eine kleine Verschiebung auf den 23. Mai.

Leider kann an diesem Termin doch noch nicht gespielt werden. In einer kurzen Video-Botschaft musste der Miteigentümer des Entwicklerstudios eingestehen: Die Zeit hat nicht ausgereicht. Deshalb soll „Amnesia: The Bunker“ jetzt am 6. Juni erscheinen – am selben Tag wie „Diablo IV“.

Immerhin hält sich die zusätzliche Wartezeit mit zwei Wochen in Grenzen. Doch warum ist die Verschiebung notwendig?

Das erklärte Fredrik Olsson folgendermaßen: „Wir durchlaufen gerade den Zertifizierungsprozess und sind auf mehrere seltene Abstürze gestoßen, die sehr schwer zu identifizieren, zu reproduzieren und damit auch zu beheben sind.“

Crunch ist keine Option

Um den 23. Mai als Release-Termin einhalten zu können, wäre eine Crunch-Phase notwendig gewesen. In diesem Fall hätten die Mitarbeiter in den vergangenen Wochen reichlich Überstunden machen müssen. Weil das bei Frictional Games keine Option ist, entschied sich die Studio-Leitung für die Verschiebung.

Der First-Person-Horror wird für PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC verfügbar sein. Steam-Nutzer können sich ab dem 22. Mai übrigens eine Demo herunterladen.

Ihr findet euch in einem Bunker zur Zeit des Ersten Weltkriegs wieder. Zu eurem Pech treibt hier ein finsteres Monster sein Unwesen, weshalb ihr euch einem Überlebenskampf stellen müsst. Mit vier bis sechs Stunden fällt die Spielzeit zwar gering aus, dafür ist der Wiederspielwert recht hoch. Dafür sorgt die Zufallsgenerierung, die jeden Durchlauf individuell gestaltet.

