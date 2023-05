Final Fantasy XIV: Der Termin zum Content-Update 6.4 – Trailer präsentiert die Inhalte

Unter dem Namen "The Dark Throne" bekommt das Online-Rollenspiel "Final Fantasy XVI" ein umfangreiches Content-Update spendiert. Das Wochenende versüßte uns Square Enix mit dem Releasetermin des Updates 6.4 sowie einem Trailer, in dem etwas näher auf den gebotenen Content eingegangen wird.

Mit dem Patch 6.4, der unter dem Namen „The Dark Throne“ veröffentlicht wird, bekommt das Online-Rollenspiel „Final Fantasy XIV“ in diesem Monat neue Inhalte spendiert.

Am Wochenende versah Square Enix das Content-Update mit einem finalen Releasetermin und gab bekannt, dass „The Dark Throne“ ab dem 23. Mai 2023 erhältlich sein wird. Wie gehabt werden das Content-Update und die damit verbundenen Inhalten auf allen Plattformen gleichzeitig zur Verfügung gestellt.

Um euch einen Eindruck von den neuen Inhalten zu vermitteln, stellte Square Enix passend zur Enthüllung des Releasetermins einen Trailer bereit, in dem euch der Content von „The Dark Throne“ etwas näher vorgestellt wird.

Den besagten Trailer haben wir wie gehabt unterhalb dieser Meldung zur Ansicht eingebunden.

Diese Inhalte werden geboten

Wie es sich für ein Content-Update zu „Final Fantasy XIV“ gehört, bringt „The Dark Throne“ zum einen natürlich neue Missionen mit sich, mit denen die Hauptgeschichte des Fantasy-Abenteuers weitererzählt wird. Wer auf der Suche nach einer besonderen Herausforderung sein sollte, kommt bei der neuen Prüfung auf seine Kosten, in der ihr euch auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden dem Kampf gegen Golbez stellen könnt.

Ebenfalls mit von der Partie ist der neue Dungeon „Ätherborn“, zu dem es heißt: „Unter den Inseln des Nordmeers, die Sharlayan umgeben, gibt es eine Ätherquelle von besonders großem Wert: Die Insel Haam, so reich an Äther, dass er geysirgleich an die Oberfläche sprudelt. Auf ein derart ätherreiches Eiland hat der Rat der Philosophen natürlich ein besonders wachsames Auge und erlaubt den Zutritt nur höchst selten. Was dich hier wohl erwarten wird.“

Abgerundet wird der Content-Patch 6.4 vom finalen Set der Pandæmonium-Raids, neuen Angelrouten und abwechslungsreichen Nebenaufgaben. Alle weiteren Details zu den gebotenen Inhalten von „The Dark Throne“ findet ihr auf der offiziellen Website.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Final Fantasy XIV“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XIV.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren