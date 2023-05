Activision Blizzard: Bobby Kotick äußert sich zur Entscheidung der Europäischen Kommission

Während die britische Regulierungsbehörde standhaft bleibt und die geplante Übernahme von Activision Blizzard blockiert, gab die Europäische Kommission gestern grünes Licht.

In der Europäischen Union kann der Deal zustande kommen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Dazu gehört eine Bereitstellung von Activision-Spielen auf sämtlichen legalen Cloud-Streaming-Plattformen. Damit wäre das Windows- und Xbox-Unternehmen Microsoft, das beim Cloud-Streaming schon jetzt eine führende Position einnimmt, bei der gesamten Konkurrenz vertreten.

Bobby Kotick meldet sich zu Wort

Nach der Bekanntgabe der Europäischen Kommission wandte sich der Activision Blizzard-CEO Bobby Kotick in einer Mail an die Belegschaft und lobte die Entscheidung der europäischen Regulierungsbehörde.

Gleichzeitig nutzte er noch einmal die Gelegenheit, indirekt gegen Behörden zu schießen, die den Deal verhindern wollen. So gehöre die Europäische Kommission zu den „gründlichsten und angesehensten“ Regulierungsbehörden und auch andere „sorgfältige Aufsichtsbehörden“ hätten den Deal bereits genehmigt.

Schon nach der Bekanntgabe der CMA übten Microsoft und Activision Blizzard Kritik an der Arbeitsweise der CMA. Sogar illegale Absprachen mit der FTC wurden vermutet.

„Heute haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die Europäische Kommission (EK), eine der gründlichsten und angesehensten Regulierungsbehörden der Welt, hat unsere Fusion mit Microsoft genehmigt. Diese Entscheidung unterstreicht die Vorteile, die unsere Transaktion den Spielern und dem Wettbewerb bringt“, so Kotick in seiner Mail.

Und weiter: „Sorgfältige Aufsichtsbehörden in zahlreichen anderen Ländern haben die Fusion bereits genehmigt. Indem sie sich ihnen heute anschließt, hat die Europäische Kommission einmal mehr ihre strenge, faire und vernünftige Vorgehensweise bei der Schaffung angemessener regulatorischer Leitplanken bewiesen, die den Wettbewerb in wichtigen Wachstumsbranchen sicherstellen.“

Dient die EU-Entscheidung als Blaupause?

Kotick wiederholte noch einmal recht rudimentär die Auflagen der Europäischen Kommission, darunter die Lizenzen für legale Cloud-Gaming-Anbieter zum Streaming von Activision Blizzard-Spielen. Hinzu kommen Durchsetzungsmechanismen, die die Einhaltung dieser regulatorischen Verpflichtungen gewährleisten.

Der Activision Blizzard-CEO sieht in der Entscheidung der Europäischen Kommission im Gegensatz zur CMA-Blockade eine Art Grundsatzentscheidung, der sich andere Regulierungsbehörden anschließen sollten. Denn so könne der „Wettbewerb in der Spieleindustrie am besten“ gefördert werden.

Während die Europäische Kommission bei einer Übernahme von Activision Blizzard keine signifikanten Auswirkungen auf den Konsolenmarkt sieht, da PlayStation in Europa verglichen mit der Xbox eine viel größere Reichweite hat, verwiesen die Regulierungsbehörden darauf, dass das Game-Streaming über die Cloud noch ein vergleichsweise kleiner Teil der Spieleindustrie ist.

Dabei wird es aber wohl nicht bleiben, wie auch Bobby Kotick in seiner Mail andeutet: „Es bleibt noch einiges zu tun, bevor unsere Fusion abgeschlossen werden kann, aber es ist ermutigend, dass Regulierungsbehörden wie die Europäische Kommission die beträchtlichen Wachstumschancen, die unsere Branche bietet, verstehen und schätzen.“

Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass sich Activision Blizzard bisher weigert, die eigenen Spiele über den Xbox Game Pass anzubieten, da man befürchtet, dass die Verkäufe kannibalisiert werden.

Abschließend richtet ich Kotick in seiner Mail noch einmal explizit an die Mitarbeiter: „Ich danke Ihnen für Ihre Geduld, während wir daran arbeiten, einen fairen, freien Handel, einen gesunden Wettbewerb und eine breitere Anerkennung für die außergewöhnliche Arbeit zu fördern, die unsere Mitarbeiter jeden Tag leisten, um Hunderte von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu unterhalten.“

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard:

Trotz der Entscheidung der Europäischen Kommission ist offen, ob die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft tatsächlich zustandekommt. Die CMA bleibt bei ihrer Blockade und die amerikanische FTC klagt gegen den Deal. Der Ausgang ist offen.

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren