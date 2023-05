Darkest Dungeon 2: Red Hook Studios liefern ein Lebenszeichen zur Konsolen-Version

Mehr als vier Jahre nach der offiziellen Ankündigung von „Darkest Dungeon 2“ wurde der Nachfolger zum knackig schweren Rollenspiel in diesem Monat für den PC veröffentlicht und feierte dabei einen erfolgreichen Start.

So kamen in der ersten Woche nach dem Release der Vollversion auf Steam rund 230.000 Spielerinnen und Spieler hinzu. Insgesamt wurden vom Sequel bisher 500.000 Kopien auf dem PC verkauft. Den Konsoleros stellte sich nach dem erfolgreichen PC-Start von „Darkest Dungeon 2“ die Frage, wie es denn um die seinerzeit ebenfalls angekündigten Konsolen-Umsetzungen bestellt ist.

Dahingehend lieferten die Entwickler der Red Hook Studios via Twitter ein kleines Lebenszeichen und versicherten, dass „Darkest Dungeon 2“ weiterhin für die Konsolen geplant ist.

Aktuell ist das Indie-Studio allerdings noch nicht in der Lage, über einen möglichen Releasetermin für die Konsolen zu sprechen.

Die Red Hook Studios dazu: „Wir haben viele Spieler von Darkest Dungeon 1 auf Konsolen und werden Darkest Dungeon 2 definitiv auch für die Konsolen veröffentlichen. Allerdings sind wir noch nicht bereit, konkrete Plattformen oder Termine zu bestätigen, außer dass die Konsolenversionen nach der Veröffentlichung der Version 1.0 im Mai erscheinen werden.“

Somit bleibt Spielerinnen und Spielern auf den Konsolen vorerst nichts anderes übrig, als sich noch eine Weile in Geduld zu üben, bis konkrete Informationen zu den Konsolen-Portierungen folgen. „Darkest Dungeon 2“ orientiert sich spielerisch am beliebten Vorgänger und bietet euch die Möglichkeit, aus unterschiedlichen Charakter-Klassen und Helden eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen, mit der in klassischer Roguelite-Manier düstere Dungeons erkundet werden können.

Während die rundenbasierten Kämpfe und der hohe Schwierigkeitsgrad des ersten Teils zurückkehren, profitiert ihr in den Kämpfen von „Darkest Dungeon 2“ von den neuen Statistiken und Elementen, mit denen das Kampfsystem weiter optimiert wurde.

Die Konsolen-Umsetzung von „Darkest Dungeon 2“ erscheint aller Voraussicht nach für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

We have a lot of Darkest Dungeon 1 players on console and will definitely be making Darkest Dungeon 2 available on console as well. However, we are not yet ready to confirm specific platforms or dates, beyond confirming that console releases will follow the May 1.0 release.

— Darkest Dungeon (@DarkestDungeon) May 15, 2023