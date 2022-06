Darkest Dungeon 2: Release der Vollversion nicht vor 2023 – Konsolen werden später versorgt

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung des düsteren Dungeon-Crawlers „Darkest Dungeon 2“ im Februar 2019 mehr als drei Jahre ins Land gezogen.

Derzeit befindet sich der Nachfolger zum Überraschungshit in Epics Games Store im Early-Access und kann dort von interessierten Spielern und Spielerinnen getestet werden. In einer aktuellen Mitteilung an die Community wiesen die verantwortlichen Entwickler der Red Hook Studios darauf hin, dass derzeit an verschiedenen Verbesserungen auf Basis des Community-Feedbacks gearbeitet wird.

Versprochen werden eine Überarbeitung ausgewählter Bosse im dritten und vierten Kapitel, neue Helden, ein noch geheimer Mini-Boss oder eine Optimierung des Beziehungs-Systems.

Konsolen-Abenteurer müssen sich etwas länger gedulden

Darüber hinaus gaben die Verantwortlichen der Red Hook Studios bekannt, dass die finale Version von „Darkest Dungeon 2“ im Februar des kommenden Jahres für den PC erscheinen und sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store veröffentlicht wird. Spieler und Spielerinnen auf den Konsolen werden sich noch etwas länger gedulden müssen und sollen zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Nachfolger versorgt werden.

Bei den Arbeiten an „Darkest Dungeon 2“ verfolgten die Entwickler der Red Hook Studios laut eigenen Angaben das Ziel, die interessantesten Elemente des ersten Teils beizubehalten und gleichzeitig für die eine oder andere spannende Neuerung zu sorgen. In „Darkest Dungeon 2“ werden wir vor der Aufgabe stehen, eine zermürbende Reihe jenseits einer übernatürlichen Apokalypse zu überleben.

Wieder mit von der Partie ist dabei natürlich der knackige Schwierigkeitsgrad, der den ersten Teil auszeichnete.

