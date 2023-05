Cat Quest – Pirates of the Purribean: Ein niedliches RPG für Katzenliebhaber

Cat Quest - Pirates of the Purribean:

Ein Katzen-Abenteuer mit Herz. Das kommt mit „Cat Quest: Pirates of the Purribean“ auf euch zu. Hier werdet ihr in die Rolle eines „Katzitäns“ schlüpfen und mit eurem Schiff über das Meer segeln.

Die 2,5D-Spielwelt dürft ihr dank Open-World-Setting frei erkunden. Abwechslungsreiche Biome und Dungeons warten auf euch. In der Schnurribik sind überall Schätze versteckt, doch passt auf: Der Piratenkönig hat euch unzählige Seeräuber auf den Hals gehetzt. Sie suchen genau wie ihr nach dem mythischen Nordstern – einem besonders wertvollen Schatz. Ihr könnt sie allerdings nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam mit einem Kumpel im lokalen Koop-Modus bekämpfen.

Ihr findet aber nicht nur Schätze: Einfallsreiche Waffen, Zaubersprüche, Outfits und vieles mehr sind in der Umgebung verstreut. Geratet ihr dabei in einen Kampf, könnt ihr eure Gegner mit durchdachten Angriffskombinationen zur Strecke bringen. Ihr trefft aber nicht nur auf Widersacher, da sich überall tierische NPCs aufhalten. Nehmt von ihnen Aufgaben entgegen und löst die Mysterien rund um den Nordstern.

Simpel und charmant

In den Kommentaren lesen wir überwiegend positive Rückmeldungen. „Es gibt Spiele, die müssen nicht sehr komplex oder übermäßig anspruchsvoll sein. Das hier sieht einfach nach niedlichem Spaß aus, und ich mag es“, schreibt jemand. Auch andere Nutzer loben die Einfachheit und den Charme des niedlichen Action-Rollenspiels.

Weitere Ankündigungen vom PlayStation Showcase:

„Cat Quest: Pirates of the Purribean“ soll 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Hier der Trailer vom gestrigen PlayStation Showcase:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Cat Quest: Pirates of the Purribean.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren