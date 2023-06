Lords of the Fallen: Die nächste Präsentation hat einen Termin

Nachdem vor zweieinhalb Wochen der Termin von „Lords of the Fallen“ enthüllt wurde und ebenfalls ein Gameplay-Trailer zu sehen war, steht die nächste Präsentation des Fantasy-Rollenspiels bevor. So wird der Titel auf dem „Future Games Show Summer Showcase“ zu sehen sein, wo neue Einblicke geboten werden.

Der Twitter-Account des Future Games Showcase verriet, dass die Fans „mehr über die parallelen Reiche Axiom und Umbral“ erfahren und einige der „kolossalen Bosskämpfe“ im Spiel erleben können. Ausgestrahlt wird der Showcase, der hier live verfolgt werden kann, am 10. Juni 2023.

In der 70 Minuten langen Show sollen rund 50 Spiele vorgestellt werden, während die Schauspieler Yuri Lowenthal und Laura Bailey, die Peter Parker und Mary Jane Watson in „Marvel’s Spider-Man“ spielen, als Gastgeber agieren.

HEXWORKS is unleashing the darkness of @LOTFgame at the #FutureGamesShow Summer Showcase on June 10.

Learn more about the parallel realms of Axiom and Umbral, and the colossal boss battles you can expect from this dark fantasy action-RPG

