UK-Charts: Street Fighter 6 kommt am Spitzenreiter nicht vorbei

Eine Neuerscheinung sehen wir diese Woche in den britischen Retail-Charts: Capcoms „Street Fighter 6“. Das Kampfspiel steigt auf Platz zwei ein, kommt also an „Zelda“ nicht vorbei. Verwundern dürfte das niemanden, weil Nintendo-Spiele sich im Einzelhandel grundsätzlich besser verkaufen. Der neue Fighting-Ableger hingegen hat den Großteil seiner Abnehmer wohl auf digitalem Wege gefunden.

Laut GamesIndustry sind die physischen Verkäufe von „Street Fighter 6“ durchwachsen. Gerade im Vergleich zur „Resident Evil“-Reihe, die im Einzelhandel recht beliebt ist, sind die Zahlen schlecht. Über die allgemeine, noch unbekannte Verkaufszahl sagt das aber nur wenig aus. Jedenfalls handelt es sich bei 79 Prozent der Verkäufe um die PS5-Version. Weitere acht Prozent fallen auf die PS4, die restlichen 13 Prozent auf die Xbox.

„The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ ist demnach weiterhin auf dem ersten Platz – zum vierten Mal hintereinander. Seit dem Release am 12. Mai kommt kein Spiel an dem Open-World-Abenteuer vorbei.

Es ist mittlerweile das dritterfolgreichste „Zelda“-Spiel auf der Insel. „Ocarina of Time“ aus dem Jahr 1998 wurde damit hinter sich gelassen. Nur „Twilight Princess“ und der Vorgänger „Breath of the Wild“ haben sich noch öfter verkauft. Weil das Game erst seit kurzer Zeit auf dem Markt ist, geht hier durchaus noch mehr.

Das miserable „Der Herr der Ringe: Gollum“ ist nicht mal mehr in den Top 40 vertreten. Zum Release in der vergangenen Woche stieg das Stealth-Adventure auf Platz sechs ein. Der verdiente schlechte Ruf ist dem Game schnell zum Verhängnis geworden.

Die Wochen-Charts im Überblick

(1) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Neu) Street Fighter 6 (2) FIFA 23 (3) Hogwarts Legacy (4) Mario Kart 8 Deluxe (5) Star Wars Jedi: Survivor (7) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (7) Animal Crossing: New Horizons (7) Grand Theft Auto V (14) Nintendo Switch Sports

