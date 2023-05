UK-Charts: Wie schlägt sich Der Herr der Ringe Gollum? Die Top 10 in der Übersicht

Zum Start in die neue Woche wurden die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien veröffentlicht. Wie sich diesen entnehmen lässt, gelang "Der Herr der Ringe: Gollum" trotz der vernichtenden Reviews der Sprung in die Top 10.

Zum Start in die neue Woche versorgten uns GfK und GamesIndustry.biz mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien, die sich auf die Verkaufswoche vom 22. bis zum 27. Mai 2023 beziehen.

Wie gehabt werden im Rahmen der Charts lediglich die Verkäufe über den britischen Einzelhandel berücksichtigt. Die Spitze der UK-Retail-Charts sicherte sich ein weiteres Mal Nintendos Open-World-Abenteuer „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, dessen Verkaufszahlen im Vergleich mit der Vorwoche allerdings um 50 Prozent zurückgingen.

Weiter führte Gamesindustry.biz aus, dass der neueste Ableger der „The Legend of Zelda“-Reihe in Großbritannien drauf und dran ist, „Hogwarts Legacy“ als erfolgreichsten Retail-Titel des Jahres 2023 abzulösen.

Diverse alte Bekannte und ein Neueinsteiger

Auf dem zweiten Platz fand sich genau wie in der Vorwoche Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 23“ (- 3 Prozent) ein. Gefolgt vom magischen Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ auf dem dritten Rang (-13 Prozent) sowie Nintendos Fun-Racer-Dauerbrenner „Mario Kart 8: Deluxe“ und dem von Respawn Entertainment entwickelten Science-Fiction-Abenteuer „Star Wars Jedi: Survivor“.

Der erste und einzige Neueinsteiger der aktuellen Woche ist auf dem sechsten Platz zu finden. Die Rede ist von Daedalics Stealth-Adventure „Der Herr der Ringe: Gollum“, das in der vergangenen Woche vor allem mit seinen vernichtenden Reviews beziehungsweise Testwertungen auf sich aufmerksam machte.

Der Löwenanteil der über den britischen Einzelhandel verkauften Einheiten entfiel mit 70 Prozent auf die PS5-Fassung. Hinzukommen die Xbox-Konsolen mit 20 Prozent und die PlayStation 4-Version von „Der Herr der Ringe: Gollum“ mit zehn Prozent. Laut GfK gilt hier allerdings zu beachten, dass der Anteil der britischen Digital-Käufer auf den Xbox-Konsolen höher liegt als auf der PS4 oder der PS5.

Anbei die kompletten Top 10 der vergangenen Woche.

UK: Die Retail-Charts vom 22. bis 27. Mai 2023

1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

2. FIFA 23

3. Hogwarts Legacy

4. Mario Kart 8: Deluxe

5. Star Wars Jedi: Survivor

6. Der Herr der Ringe: Gollum

7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

8. Grand Theft Auto 5

9. Animal Crossing: New Horizons

10. Dead Island 2

Quelle: GamesIndustry.biz

