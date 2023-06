Persona 3 Remake: Name, Plattformen und Enthüllungstermin geleakt?

In den vergangenen Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass das japanische Studio Atlus an einem Remake zum Rollenspiel-Klassiker „Persona 3“ arbeitet.

Nachdem sich zuletzt abzeichnete, dass die Neuauflage in Kürze enthüllt beziehungsweise offiziell angekündigt werden könnte, macht aktuell die Meldung die Runde, dass das Remake unter dem Namen „Persona 3 Reload“ veröffentlicht wird und im Winter erscheint. Genauer gesagt im November.

Versorgt werden laut den unbestätigten Angaben eines Leakers sowohl die PlayStation- als auch die Xbox-Plattformen. Zudem heißt es ein weiteres Mal, dass das Remake zu „Persona 3“ auf dem Xbox Game-Showcase am kommenden Sonntag, den 11. Juni 2023 angekündigt wird.

Entsprechen die Angaben des Leakers den Tatsachen, dass dürfen wir uns bei „Persona 3 Reload“ auf ein groß angelegtes und vollwertiges Remake freuen. Dies dürfte darauf hindeuten, dass neben einer generalüberholten Grafik auch diverse spielerische Verbesserungen geboten werden. Neu sind Gerücht dieser Art nicht.

Stattdessen berichtete mit „Im A Hero Too“ kürzlich ein weiterer Leaker, dass „Persona 3“ im Zuge des Remakes spielerisch überarbeitet wird. Als Vorbild der Entwickler von Atlus sollen dabei verschiedene Gameplay-Elemente und Mechaniken aus „Persona 5 Royal“ fungieren. Ergänzend zu diesen Angaben bestätigte mit Tom Henderson heute eine weitere bekannte Insider-Quelle die laufenden Arbeiten an dem „Persona 3“-Remake.

Konkrete Details konnte Henderson allerdings nicht in Erfahrung bringen und merkte lediglich an: „Bisher kann Insider Gaming nur unabhängig bestätigen, dass sich das Persona 3 Remake in der Entwicklung befindet, konnte jedoch nicht genau sagen, wann das Spiel enthüllt wird. Die beiden wahrscheinlichsten Shows für die Enthüllung sind jedoch das heutige Summer Games Fest und das Xbox Games Showcase am Sonntag.“

Weitere Meldungen zum Remake von Persona 3:

Atlus selbst wollte sich zu den Gerüchten um das Remake von „Persona 3“ bisher nicht äußern. Sollten sich die Angaben der diversen Leaker bewahrheiten, erfahren wir aber schon in Kürze mehr.

English:

The title of the remake is “Persona 3 Reload.” It could likely release this winter (possibly November).

It will be announced on June 11, at the Xbox Games Showcase.

— みどり (@MbKKssTBhz5) June 8, 2023