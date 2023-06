Final Fantasy XVI: PS5-Exklusivspiel verziert Londoner Busse

Das Rollenspiel „Final Fantasy XVI“ steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Und zumindest in London werden davon auch Bewohner außerhalb des Gaming-Spektrums in Kenntnis gesetzt. Der PS5-Exklusivtitel verziert als recht ansehnliche Werbebotschaft mindestens einen der dort aktiven Busse.

Wie das Bild im folgenden Tweet zeigt, lenkt die Werbung mit den abgedruckten Flammen sofort die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. Ebenfalls stehen der Name des Spiels, der Hinweis auf die PS5-Exklusivität und der Veröffentlichungstermin im Fokus.

Gepostet wurde das Bild von Jason Psarras, der bei Square Enix in der Marketingabteilung beschäftigt ist. „Auf dem Weg ins Büro habe ich gerade einen Blick auf eine der #FF16-Busfolien in London erhascht“, so seine Worte im besagten Tweet, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt:

On my way to the office today and I just caught a glimpse of one of the #FF16 London bus wraps.

Looks really good IMO! pic.twitter.com/bXYSRgcFE6

— Jason Psarras 🎮 (@JayPeeGR) June 12, 2023