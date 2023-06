UK-Charts: Neueinsteiger verdrängt Zelda von der Spitze – Die Top 10 in der Übersicht

Pünktlich zum Start in die neue Woche stehen die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit. Wie sich diesen unter anderem entnehmen lässt, gelang es einem Neueinsteiger, Nintendos "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" von der Spitze zu verdrängen.

In den vergangenen vier Wochen dominierte „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ den britischen Einzelhandel nach Belieben und sicherte sich stets die Spitze der Charts.

Wie sich den aktuellen Retail-Charts von der Insel entnehmen lässt, gelang es einem Neueinsteiger in der Verkaufswoche vom 5. bis zum 10. Juni 2023, das gefeierte Open-World-Abenteuer von Nintendo von der Spitze der britischen Retail-Charts zu verdrängen.

Die Rede ist vom Action-Rollenspiel „Diablo 4“, mit dem Blizzard Entertainment laut eigenen Angaben nicht weniger als den erfolgreichsten Launch seiner Studiogeschichte feierte.

Laut den Erhebungen von GfK entfällt der größte Teil der Verkäufe allerdings auf die digitale Version. Im britischen Einzelhandel startete „Diablo 4“ laut den Marktforschern schwächer als „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, „Hogwarts Legacy“, „Star Wars Jedi: Survivor“, das Remake zu „Resident Evil 4“ oder „Dead Island 2“.

PS5-Version hat wieder einmal die Nase vorne

Ohne konkrete Verkaufszahlen zu nennen, führte GfK aus, dass 67 Prozent der Retail-Verkäufe auf die PS5-Version von „Diablo 4“ entfielen. Die Xbox Series X war für 27 Prozent der Verkäufe über den britischen Einzelhandel verantwortlich, während die PS4 den Rest beisteuerte. Allerdings muss laut GfK angemerkt werden, dass die Xbox Series S, bei der auf ein optisches Laufwerk verzichtet wurde, in Großbritannien einen nicht zu unterschätzenden Anteil der Xbox-Verkäufe ausmacht.

Auf dem zweiten Platz der Retail-Charts fand sich in der letzten Woche „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ ein, dessen Verkaufszahlen im Vergleich mit der Vorwoche um 36 Prozent zurückgingen. Auf den weiteren Plätzen folgen „Hogwarts Legacy“ (-27 Prozent), „Mario Kart 8: Deluxe“ (-23 Prozent) und der Fighting-Titel „Street Fighter 6“ (-48 Prozent).

Vom großen PS5-Games-Showcase im letzten Monat profitierten in der letzten Woche gleich mehrere Titel der PlayStation Studios. „God of War: Ragnarök“ gewann vier Plätze hinzu (+67 Prozent), „Gran Turismo 7“ landete auf Platz 9 (+66 Prozent) und „Spider-Man: Miles Morales“ sprang von Rang 39 auf Rang 16 (+95 Prozent).

Anbei die Top 10 der Verkaufswoche vom 5. bis zum 10. Juni 2023 in der Übersicht.

UK-Charts: Die aktuellen Top 10 (Retail-only)

1. Diablo 4

2. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

3. Hogwarts Legacy

4. Mario Kart 8: Deluxe

5. Street Fighter 6

6. FIFA 23

7. God of War: Ragnarok

8. Star Wars Jedi: Survivor

9. Gran Turismo 7

10. Call of Duty: Modern Warfare 2

Quelle: GamesIndustry.biz

