Skull and Bones und die Closed-Beta: Konsolenspieler gehen über Bord

Anfang der Woche kündigte Ubisoft eine geschlossene Beta zum kommenden Piraten-Abenteuer "Skull and Bones" an. Wie nun bestätigt wurde, wird die Closed-Beta lediglich auf dem PC zur Verfügung gestellt.

In der aktuellen „Ubisoft Forward“-Ausgabe Anfang der Woche veröffentlichte Ubisoft nicht nur einen musikalischen neuen Trailer zu „Skull and Bones“. Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass Ende August eine geschlossene Beta zum Piraten-Abenteuer an den Start gebracht wird.

Wer sich für eine Teilnahme an der Beta registrieren wollte, hatte auf der offiziellen Website die Möglichkeit, zwischen der PlayStation 5-, der Xbox Series X/S- und der PC-Version der Beta zu wählen. Wie mit ein wenig Verspätung klar gestellt wurde, werden Konsolenspieler aber leider leer ausgehen.

Nachdem die Möglichkeit, bei der Beta-Registrierung die PS5 oder die Xbox Series X/S auszuwählen, still und heimlich von der offiziellen Website entfernt wurde, bestätigte ein Entwickler im „Skull and Bones“-Discord, dass die geschlossene Beta ausschließlich auf dem PC abgehalten wird.

Beta niemals für die Konsolen geplant?

Weiter soll der Entwickler laut dem gut vernetzten Industrie-Insider Tom Henderson bestätigt haben, dass die geschlossene Beta niemals für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S geplant war. Somit hatten wir es bei der Auswahlmöglichkeit auf der offiziellen Website offenbar mit einem simplen Fehler zu tun, der in der Zwischenzeit korrigiert wurde.

Die Closed-Beta zu „Skull and Bones“ findet vom 25. bis zum 28. August 2023 statt und wird ausgewählten Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit bieten, endlich Hand an das Langzeitprojekt von Ubisoft zu legen und den Entwicklern wertvolles Feedback für mögliche Verbesserungen zukommen zu lassen.

Einen handfesten Releasetermin bekam das Piraten-Abenteuer bisher nicht spendiert. Stattdessen ist nach mehreren Verschiebungen lediglich von einer Veröffentlichung in diesem Geschäftsjahr die Rede. Läuft alles wie geplant, dann wird „Skull and Bones“ also bis spätestens 31. März 2024 veröffentlicht.

„Skull and Bones“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung. Die ursprünglich geplanten Umsetzungen für die PlayStation 4 und die Xbox One wurden aus technischen Gründen gestrichen.

