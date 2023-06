Shin Megami Tensei V: Leaker deutet Complete Edition an – Ankündigung in Kürze?

Bisher wurde das Rollenspiel "Shin Megami Tensei V" lediglich für Nintendos Switch veröffentlicht. Deuten wir die Hinweise eines bekannten Leakers richtig, dann könnte Atlus aber schon in Kürze eine Complete Edition für weitere Systeme ankündigen.

Arbeitet Atlus an einer Complete Edition zu "Shin Megami Tensei V"?

Ende 2021 veröffentlichte der japanische Entwickler und Publisher Atlus das Rollenspiel „Shin Megami Tensei V“ exklusiv für Nintendos Switch und verkaufte bis April 2022 mehr als eine Million Einheiten.

Nachdem das düstere Rollenspiel bisher nur für die Switch erhältlich war, könnten auf kurz oder lang Umsetzungen für weitere Plattformen folgen. Dies geht zumindest aus den Angaben des bekannten chinesischen Leakers Diandong Langke Lu Xun hervor.

Wie dieser andeutet, arbeitet Atlus aktuell an einer „Shin Megami Tensei V: Complete Edition“, die unter anderem für die PlayStation-Systeme veröffentlicht wird.

Weiter geht aus den kryptischen Hinweisen des Leakers hervor, dass die offizielle Ankündigung der Neuauflage im Zuge der Anime Expo 2023 erfolgen könnte. Genauer gesagt am 1. Juli 2023, an dem das „Shin Megami Tensei 30th Live: Band of Shadows Concert“ stattfindet.

Das spricht für die Glaubwürdigkeit des Leakers

Doch wie ist es um die Glaubwürdigkeit von Diandong Langke Lu Xun bestellt? Für dessen Aussagen spricht die Tatsache, dass der chinesische Leaker mit seinen Angaben in der Vergangenheit immer wieder richtig lag. Beispielsweise leakte er zuletzt die PlayStation- beziehungsweise Xbox-Portierungen des Action-Rollenspiels „Monster Hunter Rise“ sowie den Releasetermin von From Softwares Mech-Action „Armored Core VI: Fires of Rubicon“.

Daher ist davon auszugehen, dass der Leaker auch dieses Mal wieder richtig liegt. Zumal Atlus zuletzt immer wieder älteren Titeln zu einer Rückkehr verhalf. In diesem Monat kündigte das japanische Studio beispielsweise ein Remake zum 2006 veröffentlichten Rollenspiel-Klassiker „Persona 3“ an, das unter dem Namen „Persona 3 Reload“ für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird.

Ob „Shin Megami Tensei V“ im Zuge der Complete Edition lediglich technisch aufpoliert wird oder stattdessen auch spielerische Verbesserungen spendiert bekommt, bleibt abzuwarten.

Sollten sich die Angaben von Diandong Langke Lu Xun bewahrheiten, erfahren wir möglicherweise in knapp eineinhalb Wochen mehr.

