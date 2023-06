Final Fantasy XVI: So erhöht ihr die Wirkung eurer Tränke im Action-RPG – Guide, Tipps

In "Final Fantasy XVI" habt ihr die Möglichkeit, die Wirkung eurer Tränke und Toniken zu verbessern. In diesem kleinen Guide verraten wir euch, wie euch das gelingt.

Achtung, es folgen Spoiler: Im Action-RPG „Final Fantasy XVI“ warten nicht nur Kämpfe gegen zahlreiche gefährliche Monster auf euch, sondern natürlich auch allerlei Nebenmissionen. Einige davon lohnen sich besonders, denn diese erleichtern euch das Leben in Valisthea deutlich. Ihr könnt beispielsweise euren eigenen Chocobo freischalten oder auch die Wirkung eurer Tränke erhöhen. Wie ihr letzteres anstellt, verraten wir euch in diesem Guide.

Zu besseren Tränken in zwei Quests

In bester Genretradition könnt ihr während der Kämpfe auf Heiltränke zurückgreifen, um Spielfigur Clive vor dem vorzeitigen Bildschirmtod zu bewahren. Das Spiel gibt euch im Laufe eures Abenteuers sogar die Möglichkeit, die Wirkung eurer Tränke zu erhöhen, damit diese verstärkt und ihr Wirkungszeitraum verlängert wird. Um das Maximum aus diesen Tinkturen herauszuholen, müsst ihr sogar nur zwei optionale Nebenmissionen erfolgreich abschließen.

Um Zugriff auf diese Side Quests zu erlangen, müsst ihr jedoch schon mehrere Spielstunden investiert haben, denn anwählen könnt ihr sie erst im zweiten Versteck unserer Heldentruppe. Dort könnt ihr auf den Botanicus Nigel treffen, der unseren „Final Fantasy XVI“-Recken um Hilfe bitten wird. Im Rahmen der Mission „Vielen Dank für die Blumen“ sollt ihr für ihn einige seltene Blumen einsammeln, die er dringend benötigt, um bessere Tränke herzustellen.

Die gesuchten Pflanzen wachsen im Norden Rosarias, genauer in der Nähe von Marthas Rast. Geht dafür um die Trauerbucht herum bis an die westlichste Ecke der Map in diesem Areal. Dort wachsen die gelben Blumen, die Nigel benötigt, die Nixenkelche. Allerdings könnt ihr sie nicht einfach pflücken, denn es befinden sich einige Goblins bei den Pflanzen, darunter auch ein Gigas. Ihr müsst die Monster also zuerst erledigen, ehe ihr die Blumen einsacken könnt.

Sobald ihr genug eingesammelt habt, könnt ihr ins Versteck zurückkehren und Nigel eure gesammelten Werke überreichen. Als Belohnung für eure Taten wird er euch ein Nixenkelch-Extrakt geben. Damit erhöht sich die Wirkung eurer Heiltränke und Toniken.

Holt das Maximum aus euren Tränken heraus

Doch wie wir zuvor bereits geschrieben haben, könnt ihr euren potentiellen Lebensrettern nicht nur einmal, sondern zweimal ein Upgrade spendieren! Auf die zweite Nebenmission erhaltet ihr jedoch erst deutlich später Zugriff, vermutlich erst nach 25 oder sogar 30 Stunden. Ihr müsst erst die Missionen „Licht und Schatten“ sowie „Der Untergang“ erfolgreich beendet haben. Ist das erledigt, könnt ihr euch von Nigel einen weiteren Auftrag abholen.

Diese „Final Fantasy XVI“-Side Quest heißt „Ein ungeheurer Dünger“ und diesmal müsst ihr euch mit einem ziemlich starken Monster herumschlagen, um sie abschließen zu können. Der Botanicus wird Clive nämlich darum bitten, ihm einen Teil eines seltenen Morbols zu bringen.

Das gesuchte Monster, das den furchterregenden Namen „Karotte“ trägt, könnt ihr im Murmelnden Moor im Osten Rosarias finden. Um einen möglichst kurzen Weg zu haben, reist zum Schnellreisepunkt „Drillingsschilf“. Auf eurer Karte sollte dann bereits ein Marker platziert sein, wo ihr den Morbol findet. Dieser ist ein Jagdziel des Rangs B, also hält Karotte ziemlich viel aus und kann auch ordentlich austeilen. Doch mit Ruhe und gezielten Treffern erledigt ihr das Biest.

Von eurem Gegner erhaltet ihr schließlich den Gegenstand „Morbol-Ranke“, den ihr an Nigel übergebt, sobald ihr zurück im Versteck seid. Als Belohnung bekommt ihr von ihm unter anderem ein „Verstärktes Nixenkelch-Extrakt“, das das Maximum aus euren Tränken und Toniken in „Final Fantasy XVI“ herausholt. Eine kleine Einblendung wird euch anschließend darüber informieren, dass ihr nun um Besitz perfektionierter Mittel seid – sehr gut!

Damit haben wir schon das Ende dieses kleinen Guides erreicht. Wir wünschen euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit Clives Abenteuern in Valisthea.

„Final Fantasy XVI“ ist seit dem 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich.

