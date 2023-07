Dying Light 2: Schrecken in der Nacht wurde zu sehr reduziert, räumt Techland ein

Bei den Arbeiten an "Dying Light 2" ging es Techland unter anderem darum, das Spielgeschehen in den Nächten etwas zugänglicher zu gestalten. Wie Game-Director Michał Borecki in einem Livestream einräumte, schossen die Entwickler bei diesem Vorhaben jedoch etwas über das Ziel hinaus.

Zu den größten Stärken von „Dying Light“ gehörten neben dem dynamischen Parkour-System vor allem die atmosphärischen Nächte, in denen sich die Spielerinnen und Spieler aufgrund der tödlicheren Gegner mit einem gnadenlosen Kampf um das Überleben konfrontiert sahen.

Um mit „Dying Light 2“ eine größere Zielgruppe ansprechen zu können, entschlossen sich die Entwickler beim Nachfolger dazu, die Nächte etwas zugänglicher zu gestalten und die Schrecken zurückzufahren. Eine Design-Entscheidung, mit der sich nicht alle Fans anfreunden konnten.

Stattdessen musste sich Techland den Vorwurf gefallen lassen, dass von der schaurigen Atmosphäre der Nächte aus dem ersten Teil nicht viel übrig blieb.

In einem aktuellen Livestream räumte nun auch Michał Borecki, der leitende Produzent hinter „Dying Light 2“, ein, dass die Entwickler bei der Zugänglichkeit ein wenig über das Ziel hinausschossen.

Techland nahm erste Korrekturen vor

Basierend auf dem Feedback der Community nahmen sich die Entwickler von Techland im Zuge des letztens Updates den Nächten von „Dying Light 2“ an. Laut Borecki wurde mit den Anpassungen das Ziel verfolgt, eine gesunde Mischung aus den Schrecken der Nächte des ersten Teils und der Zugänglichkeit des Nachfolgers zu bieten.

„Wir wollten die Nachtstimmung aus Dying Light 1 wirklich zurückbringen, aber wir haben es in der ersten Version von Dying Light 2 ein wenig übertrieben. Also haben wir versucht, einen Ausgleich zwischen den gruseligen dunklen Nächten des ersten Spiels und den zugänglicheren Nächten in Dying Light 2 zu finden. Wir denken, dass wir jetzt ein Gleichgewicht gefunden haben“, kommentierte der leitende Produzent die Anpassungen an den Nächten.

„Dying Light 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und soll über einen Zeitraum von mehreren Jahren mit neuen Inhalten unterstützt werden.

Zuletzt wurde beispielsweise ein Crossover mit „The Walking Dead“ angekündigt, das im Laufe dieses Jahres startet.

