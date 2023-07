Final Fantasy XIV: Goodie Bag zum Fan Fest enthält echte Low-Polygon-Trauben

Square Enix veranstaltet erneut das Fan Festival in Las Vegas, London und Tokyo. Interessierte konnten sich über eine Lotterie ein Ticket besorgen, mit dem sie an den Feierlichkeiten teilnehmen können.

Jeder, der es auf zum Fan Festival schafft, erhält ein Goodie Bag mit exklusivem Merchandise zum MMORPG. Darin ist ein ganz besonderer Gegenstand enthalten, über den sich viele Fans wohl schlapplachen dürften.

Die Rückkehr der Low-Polygon-Trauben im Goodie Bag

In der Tasche sind neben einem Stift, einem Schlüsselhänger, einem Pin und einem Magneten die eckigen Trauben enthalten, die es zum Release der „Endwalker“-Erweiterung von „Final Fantasy XIV“ gab. Die Trauben werden eine Art Stressball sein, die wir drücken können.

Die Trauben wurden mit Patch 6.0 in das Labyrinthos-Areal implementiert, doch sind mit dem nächsten Patch 6.01 wieder aus dem Spiel verschwunden. Square Enix wollte durch die niedrige Auflösung Systemspeicher sparen, doch mit den Trauben hatte man es offenbar etwas übertrieben.

Die Trauben erfreuen sich vor allem deshalb so großer Beliebtheit, weil sie aufgrund ihrer Form einfach urkomisch aussahen. Nachdem sich zahlreiche Fans über das Aussehen im Spiel beschwerten, entferne Square Enix die Trauben und ersetzte sie durch realistischere Modelle.

Die Geschichte hat sich wohl so tief bei Square Enix verankert, dass sie die Trauben als Gimmick beilegen. In den Kommentaren finden sich zahlreiche Fans, die sich sichtlich über die Rückkehr der Trauben freuen.

Das Fan Fest findet vom 28. bis zum 29. Juli 2023 in Las Vegas statt. Vom 21. bis zum 22. Oktober 2023 können Europäer in London teilnehmen. In Japan müssen sich Fans bis zum 7. bzw. 8. Januar 2024 gedulden, denn dann startet das Fan Fest in Tokyo.

