Terraria: Studio versucht schon seit Jahren, Entwicklung einzustellen

Es ist mittlerweile so etwas wie ein Running Gag in der „Terraria“-Community. Regelmäßig kündigen die Entwickler von Re-Logic das letzte Update für den Titel an, nur um danach weitere Aktualisierungen für den Sandbox-Hit zu veröffentlichen. Derzeit arbeitet Re-Logic an dem kommenden Update 1.4.5, das Crossover-Inhalte aus dem Roguelite-Metroidvania „Dead Cells“ enthalten wird.

Dabei wollten die Entwickler „Terraria“ bereits vor einiger Zeit hinter sich lassen. Die anhaltende Nachfrage würde dies jedoch schwer machen.

Spiel verkauft sich weiter wie geschnitten Brot

„Nach zwölf Jahren verkauft sich das Spiel immer noch wie warme Semmeln“, erklärte der Re-Logic-Chef Andrew „Redigit“ Spinks kürzlich auf Twitter, bevor er die Plattform verließ. „Die Nachfrage ist so groß, dass es schwierig ist, weiterzuziehen.“ Eigentlich sollte das 2015 erschienene Update 1.3 das Ende der Unterstützung für „Terraria“ sein, gab Ted „Loki“ Murphy, Leiter Geschäftsstrategie und Marketing bei Re-Logic, an. „Aber dann hatten wir all diese coolen Ideen – sozusagen unerledigte Angelegenheiten.“

2020 folgte mit dem Patch „Journey’s End“ eine weitere Gelegenheit, die Unterstützung für das Sandbox Game auslaufen zu lassen. Es begann laut Murphy als kleines Update, das sich jedoch zu einem großen Projekt mit 40 Textseiten an Notizen entwickelte. Weitere Aktualisierungen wurden veröffentlicht und 2022 folgte das „Labor of Love“-Update.

Nun arbeitet das Team an Update 1.4.5 und Ted „Loki“ Murphy ist der Meinung, dass „sich das Spiel für [Re-Logic] zu diesem Zeitpunkt sehr voll und vollständig anfühlt.“ Trotz des Erfolgs würde es sich irgendwann richtig anfühlen, mit der Arbeit an einem weiteren Projekt zu beginnen. „Das wäre auch gut für Re-Logic und das Franchise, da es dem Team erlaubt, Ideen zu erforschen, die mit der aktuellen Iteration und Technologie von Terraria nicht oder nicht so gut funktionieren.“

