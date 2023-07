Sega: Publisher legt seine Blockchain-Pläne auf Eis

Gehörte Sega 2021 noch zu den ersten großen Publishern, die Projekte auf Basis der Blockchain in Aussicht stellten, entschloss sich das Unternehmen mittlerweile dazu, Abstand von diesen Plänen zu nehmen. Auch Play-to-Earn-Titeln steht Sega laut eigenen Angaben skeptisch gegenüber.

Wir erinnern uns: Im Jahr 2021 erreichte die NFT- und Blockchain-Technologie einen regelrechten Hype, der verschiedene führende Publisher dazu animierte, eigene Projekte auf Basis der Blockchain anzukündigen beziehungsweise in Aussicht zu stellen.

Auch die „Sonic“- und „Yakuza“-Macher von Sega verkündeten im April 2021 entsprechende Pläne, von denen unter dem Strich allerdings nicht viel übrig blieb. Aufgrund der Negativentwicklung der globalen Crypto-Industrie in den vergangenen Monaten entschloss sich Sega nämlich dazu, seine eigenen Blockchain-Pläne vorläufig einzustellen.

Darauf wies Co-Chief Operating Officer Shuji Utsumi im Interview mit Bloomberg hin und bestätigte, dass Sega seine Pläne zur Entwicklung von eigenen Spielen in diesem Bereich erst einmal auf Eis legen wird.

Der Wert der großen Marken soll geschützt werden

Weiter führte Utsumi aus, dass Sega seine wichtigsten Marken von den Blockchain-Projekten der Drittherstellerpartner fern halten wird, um zu verhindern, dass die Entwicklung der Crypto-Industrie negativen Einfluss auf den Wert der führenden Sega-Marken nimmt. Ein weiterer Faktor, der gegen Blockchain-Titel spricht, ist laut Utsumi die Tatsache, dass Play-to-Earn-Titel seiner Meinung nach schlichtweg keinen Spaß machen.

„Die Action in Play-to-Earn-Spielen ist langweilig. Was nützt es, wenn Spiele keinen Spaß machen?“, so Utsumi. Komplett vom Tisch sind die Blockchain-Pläne von Sega trotz dieser Aussagen jedoch nicht. Stattdessen wird der japanische Publisher den Markt weiterhin im Auge behalten, um der Frage nachzugehen, ob sich Blockchain-Titel auf lange Sicht durchsetzen.

Zudem möchte Sega an der angekündigten Veröffentlichung von NFT-Inhalten auf Basis kleinerer Marken wie „Virtua Fighter“ oder „Three Kingdoms“, die Zusammenarbeit mit externen Partnern angeboten werden, festhalten.

Zuletzt machte Sega mit der Übernahme der „Angry Birds“-Schöpfer von Rovio Entertainment auf sich aufmerksam. Wie es in der Ankündigung der 706 Millionen Euro schweren Übernahme hieß, möchte Sega mit dem Kauf von Rovio Entertainment in erster Linie seine Position auf dem Markt für Mobile-Titel ausbauen.

