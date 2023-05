Sega: Publisher deutet mögliche Preiserhöhungen an

Nachdem die Preise von Videospielen über viele Jahre hinweg stabil blieben und AAA-Blockbuster in der Regel zum Launch für 69,99 Euro über die Ladentische gingen, entschieden sich einige Publisher zu Beginn der laufenden Generation, fünf bis zehn Euro mehr für ihre Produkte zu verlangen.

Weitere Unternehmen zogen in den vergangenen zweieinhalb Jahren nach. Und es scheint, dass Sega der neuste Publisher sein könnte, der sich der Preissteigerung anschließt, auch wenn dieses Vorhaben nicht eindeutig bestätigt wurde.

„Auf dem globalen Markt werden AAA-Spiele für Konsolen seit vielen Jahren zu einem Preis von 59,99 Dollar verkauft, aber im letzten Jahr sind Titel zu einem Preis von 69,99 Dollar auf den Markt gekommen“, so Haruki Satomi, CEO von Sega Sammy, und Koichi Fukazawa, CFO von Sega Sammy, in einer Fragerunde nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse des Unternehmens.

Hierzulande stiegen die Preise vieler Spiele auf 74,99 bzw. 79,99 Euro. Es ist ein Preisbereich, den offenbar auch Sega in Erwägung ziehen möchte. Und so hieß es in der Fragerunde weiter: „Wir möchten die Preise von Titeln überprüfen, von denen wir glauben, dass sie einer Preiserhöhung angemessen sind, wobei wir auch die Marktbedingungen im Auge behalten.“

Ob es am Ende 79,99 Euro werden, ist offen. „Sonic Frontiers“, Segas letzte große Veröffentlichung, ging für nur 59,99 Euro an den Start. Der Titel wurde bis Ende März 2023 über 3,2 Millionen Mal verkauft und kann dank eines Sales in der Deluxe Edition momentan günstiger erworben werden.

Höhere Preise seit 2020

„NBA 2K21“ aus dem Hause Take-Two war das erste Current-Gen-Spiel, das einen Preis von 69,99 Dollar bzw. hierzulande 74,99 Euro hatte. Sony und Activision zogen nach und verlangten für ihre Neuerscheinungen ähnliche Beträge, gefolgt von Electronic Arts und Square Enix.

Microsoft und Nintendo brachten in diesem Jahr ihre ersten 70-Dollar-Spiele auf den Markt, während Ubisoft das mehrfach verschobene „Skull & Bones“ mit dem neuen Standardpreis* ins Rennen schicken wird.

Das könnte euch ebenfalls zum Thema interessieren:

Spieler, die keine 80 Euro in Videospiele investieren möchten und auf erste Angebote warten, können die Wartezeit mit den Spielen von PlayStation Plus überbrücken. Heute wurden die Neuzugänge für Extra und Premium freigeschaltet.

Weitere Meldungen zu Sega.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren