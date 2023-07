Amazon: Prime Day mit PS5-Deals, SSDs und mehr Angeboten gestartet

Amazon hat den diesjährigen Prime Day gestartet. Das bedeutet, dass Kunden einmal mehr auf zahlreiche Angebote stoßen, die preisreduziert in Anspruch genommen werden können. Dazu gehören Produkte aus allen Kategorien, darunter Konsolen, Fernseher, Haushaltsgeräte, Smartphones und so ziemlich alles, was man bei einem Händler wie Amazon erwarten kann.

Beispielsweise ist die PS5 im Bundle mit einem zusätzlichen Controller im Angebot. Hier werden 519,99 statt der sonst üblichen 619,99 Euro fällig. Die Xbox Series S gibt es schon ab 179,99 Euro. Für diesen Preis verkauft Amazon aufbereitete Gebrauchtkonsolen.

Ausgewählte Angebote*:

Auch allerlei Videospiele für die PS5 und andere Systeme sind im Rahmen des Prime Days von Amazon günstiger zu haben.

Zu den Games-Übersichten*:

Die PS5 bietet eine recht komfortable Möglichkeit, den Speicher mit einem handelsüblichen Modul zu erweitern. Auch hierzu gibt es im Rahmen des Amazon-Sales die passenden Angebote.

SSDs*:

Letztendlich erstreckt sich der Prime Day über zahlreiche Produktarten. Nachfolgend eine Auswahl der wichtigsten Kategorien.

Kategorien des Prime Days*:

Ist beim diesjährigen Prime Day von Amazon etwas für euch dabei? Oder können euch auch die reduzierten Preise nicht locken?

Weitere Meldungen zu Amazon.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren