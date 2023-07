PlayStation Store: Die beliebtesten Juni-Spiele – Diablo IV vor FF XVI

Im vergangenen Monat war „Diablo IV“ auf der PS5 das beliebteste Spiel. Dahinter folgt „Final Fantasy XVI“, das ausschließlich für Sonys Current-Gen-Konsole erhältlich ist. Sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten und Kanada ist das der Fall.

Auf der PS4 hat das neue Hack and Slay von Blizzard Entertainment nur in USA/Kanada die Spitze eingenommen. Auf europäischem Boden war „Minecraft“ am gefragtesten.

Der Dauerbrenner „Grand Theft Auto V“ belegt lustigerweise überall den vierten Platz – auf beiden Konsolen und auf beiden Kontinenten. Seht jetzt selbst:

PS5-Spiele

Diablo IV Final Fantasy XVI F1 23 Grand Theft Auto V FIFA 23 Street Fighter 6 Call of Duty: Modern Warfare II Cyberpunk 2077 NBA 2K23 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla Hogwarts Legacy Gran Turismo 7 Star Wars Jedi: Survivor Need for Speed Unbound Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Among Us Dead Island 2 God of War Ragnarök Football Manager 2023

PS4-Spiele

Minecraft FIFA 23 Diablo IV Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 F1 23 The Forest EA Sports UFC 4 Hogwarts Legacy NBA 2K23 Gang Beasts Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Origins Call of Duty: Modern Warfare II A Way Out Carx Drift Racing Online Among Us The Crew 2 Goat Simulator Assassin’s Creed Odyssey

PS VR2-Spiele

Beat Saber Pavlov Hubris PS VR 2 Job Simulator Red Matter 2 The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution Kayak VR: Mirage Walkabout Mini Golf Creed: Rise to Glory – Championship Edition Swordsman VR

Auf der ersten VR-Brille war wiederum „Creed: Rise to Glory – Championship Edition“ das meistgekaufte Spiel. „Beat Saber“ kommt hier erst auf der Fünf.

Free-2-Play-Spiele

Fortnite Trackmania Call of Duty: Warzone Fall Guys Rocket League eFootball 2023 Die Sims 4 Vigor Apex Legends Overwatch 2

Quelle: PlayStation Blog

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren