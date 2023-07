Persona 1 & 2: Plant Atlus weitere Remakes?

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate kündigten Sega und Atlus das Remake zu „Persona 3“ vor wenigen Wochen für die Konsolen und den PC an.

Geht es nach dem bekannten Leaker „MbKKssTBhz5“, dann wird es sich bei „Persona 3“ möglicherweise nicht um den letzten Ableger der beliebten Rollenspielserie handeln, der ein Remake spendiert bekommt.

Stattdessen berichtet „MbKKssTBhz5“ unter Berufung auf seine Quellen, dass Atlus auch über Remakes zu „Revelations: Persona“ (1996) und dem im Jahr 1999 veröffentlichten Nachfolger nachdenken soll.

Ob es wirklich zu diesen Neuauflagen kommen wird, bleibt laut dem Leaker allerdings abzuwarten, da sich die Remakes zu den ersten beiden „Persona“-Titeln aktuell nicht in der aktiven Entwicklung befinden sollen.

Diesbezüglich führte „MbKKssTBhz5“ aus: „Atlus und Sega experimentieren mit vielen Remake-Ideen für verschiedene Franchises. Aber derzeit befindet sich nichts in der Endproduktion wie Persona 3 Reload. Atlus möchte wirklich ein ein Remake zu Persona 1 / Persona 2 machen.“

Für die Glaubwürdigkeit von „MbKKssTBhz5“ spricht die Tatsache, dass der Leaker in der Vergangenheit unter anderem „Persona 3 Reload“ leakte und zudem die Entwicklung von „Persona 5 Tactica“ vor der offiziellen Ankündigung bestätigte. Vor wenigen Tagen lieferte uns „MbKKssTBhz5“ zudem unbestätigte Details zum ebenfalls noch nicht von Atlus angekündigten „Persona 6“, das sich laut dem Leaker unter dem Arbeitstitel „Codename Carbon“ in Arbeit befinden soll.

Weiter wurde berichtet, dass es sich bei „Persona 6“ um ein Rollenspiel handeln wird, das exklusiv oder zumindest zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Dafür spricht laut „MbKKssTBhz5“ die Tatsache, dass ihm bisher nur Material aus der PS5-Version von „Persona 6“ zugespielt wurde.

Weitere Meldungen zum Thema:

Auch wenn „MbKKssTBhz5“ in der Vergangenheit immer wieder mit korrekten Leaks auf sich aufmerksam machte, sollten seine Angaben bis zur offiziellen Ankündigung von „Persona 6“ oder möglicher weiterer Remakes älterer „Persona“-Titel erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Question 3:

Are you really sure there are no other remakes in development at Atlus?

Answer:

Atlus and Sega are experimenting with many remake ideas for different franchises. But there is nothing in end production like P3RE right now. Atlus really wants to make a P1/P2 remake.

— みどり (@MbKKssTBhz5) July 16, 2023