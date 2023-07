PowerWash Simulator: Entwickler wollen unbedingt den Millenium Falcon waschen

In einem Interview sprachen die Entwickler von Futurelab kürzlich über die Zukunft des beliebten „PowerWash Simulator“. Das Ziel sei es, den Millenium Falcon aus „Star Wars“ zu waschen.

Seit dem 31. Januar 2023 können die Spieler ihren virtuellen Hochdruckreiniger auch auf PlayStation 5 und PlayStation 4 schwingen. Der „PowerWash Simulator“ war zuvor schon auf Xbox und dem PC sehr beliebt und konnte sich seit seinem Start eine loyale Community aufbauen.

In der Zeit haben die Entwickler von Futurelab einige Crossover angekündigt, durch die weitere bekannte und beliebte Marken ihren Weg ins Spiel fanden. Doch bei „Tomb Raider“, „Final Fantasy“ und „Spongebob Schwammkopf“ soll noch lange nicht Schluss sein. Laut dem Futurlab-Chef James Marsden war das Ziel des Studios immer, den Millenium Falcon aus „Star Wars“ zu waschen.

„Was müssen wir tun, um den Millennium Falcon zu bekommen?“

Laut Marsden sei es dem Publisher Square Enix zu verdanken, dass das Vertrauen anderer Marken in den „PowerWash Simulator“ gestärkt werden konnte. Square Enix bot dem Team die Lizenzen für DLCs zu „Tomb Raider“ und „Final Fantasy“ an, die kostenlos zu dem Spiel hinzugefügt wurden. Im Juni erschien dann das kostenpflichtige Pack zu „Spongebob Schwammkopf“, später in diesem Jahr soll noch eine Kollaboration mit dem „Warhammer“-Franchise folgen. Ein Deal mit Disney sei jedoch noch nicht zustande gekommen.

„Das Ziel war der Millenium Falcon“, so der Futurlab-Chef James Marsden in einem Interview mit den Kollegen von Eurogamer. Dies kann auch Elliot Greenwood, Licensing and Business Development Manager von Futurelabs, bestätigen. Greenwoods Aufgabe besteht darin, andere Marken und Spieleentwickler zu einer Zusammenarbeit mit dem „PowerWash Simulator“ zu überzeugen. „Bei meinem Vorstellungsgespräch für diesen Job sagte James buchstäblich: Wir wollen den Millennium Falcon, kannst du ihn besorgen?“ erinnert sich Greenwood. „Ich sagte: Ich werde mein Bestes geben.“

Der „PowerWash Simulator“ hat sich von einem Geheimtipp zu einem Titel mit einer loyalen Fangemeinde gemausert. „Die durchschnittliche Spielzeit des Spiels ist gut“, erklärt Marsden. „Die durchschnittliche Spielzeit liegt bei 40 bis 45 Stunden. Um eine solche Spielzeit zu erreichen, müssen die Leute das Spiel einmal durchspielen, ihre Daten löschen, das Spiel erneut durchspielen, ihre Daten löschen und es erneut spielen.“

Quelle: Eurogamer

