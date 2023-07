PS5 Access Controller: Vorbestellungen ab sofort möglich

Der PS5 Access Controller kann ab sofort vorbestellt werden. Bei PlayStation Direct werden für das anpassbare Eingabegerät 89,99 Euro fällig. Die Veröffentlichung erfolgt am 6. Dezember 2023.

Nachdem Sony vor einigen Tagen den Veröffentlichungstermin des PS5 Access Controllers bekanntgab, erfolgte die Freischaltung der Vorbestellmöglichkeiten.

Vor dem finalen Launch gekauft werden kann das anpassbare Eingabegerät bei PlayStation Direct, wo für den PlayStation Access Controller 89,99 Euro fällig werden. Die Auslieferung erfolgt am 6. Dezember 2023. Der Verkauf ist auf ein Exemplar pro Haushalt beschränkt.

PS Direct: Zur Vorbestellung des Access Controllers

Der PlayStation Access Controller richtet sich an Spieler, die aufgrund von körperlichen Einschränkungen nicht in der Lage sind, Spiele mit einem herkömmlichen Controller zu steuern.

Austauschbare Tasten, Profile und mehr

Die Hardware verfügt über austauschbare Tasten und Stickkappen und anpassbare Sticklängen. Neben der Möglichkeit, den Controller in einer beliebigen 360-Grad-Ausrichtung zu betreiben, können zwei Access-Controller auch miteinander kombiniert werden – wahlweise zusammen mit einem DualSense-Controller.

Bei Bedarf können zusätzliche Tasten, spezielle Triggerschalter und anderes kompatibles Zubehör mit dem Access-Controller verbunden werden, was über vier genormte 3,5-mm-Erweiterungsanschlüsse erfolgt.

Auch softwareseitig sind Anpassungen möglich. So dürfen auf der PS5-Konsole bis zu 30 individuelle Steuerungsprofile eingerichtet werden. Der PlayStation Access Controller ist in der Lage, drei von ihnen aufzunehmen, sodass per Tastendruck ein schneller Wechsel erfolgen kann.

Zum Lieferumfang des PS5 Access Controllers gehören:

Access Controller

USB-Kabel

8 gewölbte Tastenkappen (am Controller befestigt)

4 flache Tastenkappen

4 tiefe Tastenkappen

2 überstehende Tastenkappen

1 breite flache Tastenkappe

Standard-Stickkappe

halbrunde Stickkappe (am Controller befestigt)

Kugel-Stickkappe

23 Beschriftungen

Kurzanleitung und Sicherheitsanleitung

Vorherige Meldungen zum PS5 Access Controller:

Der PS5 Access Controller ist eines von mehreren Hardware-Produkten, an denen Sony arbeitet. Nach der Veröffentlichung von PlayStation VR2 in diesem Jahr wurde der Streaming-Handheld Project Q angekündigt, zusammen mit PlayStation Earbuds. Ebenfalls verdichten sich die Hinweise darauf, dass in diesem Jahr ein neues Modell der PS5 auf den Markt gebracht wird. Ende 2024 könnte die PS5 Pro folgen.

Weitere Meldungen zu Access Controller.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren