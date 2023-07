Oceanhorn 2: In Kürze für PS5 erhältlich – Termin und Trailer

"Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm" wird in Kürze für weitere Systeme auf den Markt gebracht, darunter die PS5. Die Ankündigung des Termins wird mit einem Trailer gefeiert.

„Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm“ hat einen Termin erhalten und wird demnach am 2. August 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt gebracht, wie der Publisher FDG Entertainment und der Entwickler Cornfox & Bros. bekanntgaben. Der Preis des Spiels liegt bei 29,99 Euro.

Wirklich neu ist „Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm“ allerdings nicht. Der Titel erschien bereits im September 2019 über Apple Arcade. Im Oktober 2020 folgte eine Switch-Version.

Löst die Rätsel der Alten

„Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm“ ist verglichen mit dem ersten Teil größer und bietet neue Funktionen. Spieler sammeln mächtige Gegenstände, lösen allerlei Rätsel der Alten und erfahren im Spielverlauf, was Arkadien und die benachbarten Königreiche zu bieten haben.

Die Reise wird diesmal nicht allein angetreten. Trin, die Enkelin von Arkadiens Anführer Archimedes, und Gen, ein mysteriöser Roboter mit einer alten Samurai-Waffe, werden an der Seite der Spieler gegen Mesmeroths dunkle Armee kämpfen. Über kontextbezogene Befehle können die Verbündeten in den Kampf geschickt werden und bei der Lösung der Rätsel helfen.

Die wichtigsten Merkmale in der Übersicht:

RPG-Hauptquest mit mehr als 20 Stunden Gameplay

Überarbeitete Grafik für ein Spielerlebnis mit bis zu 4k/60 FPS

Dutzende Nebenquests mit Belohnungen

Rätsel und Dungeons, die entdeckt werden wollen

Handgemachte Grafiken

Lohnt der Kauf? Im Fall der iOS-Version kam 2019 ein Metascore von nur 69 zustande. Zufriedener waren die Spieler, die basierend auf 38 Meinungen für einen User-Score von 8.5 sorgten. Die Switch-Version wurde von den Testern etwas besser bewertet und schaffte es auf einen Score von 71. Der User-Score pendelte sich bei einer 8.1er Wertung ein.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Vorbestellungen für „Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm“ werden im PlayStation Store noch nicht angenommen. Allerdings können interessierte Spieler den Titel auf die Wunschliste packen. Nachfolgend präsentieren die Macher passend zur Terminankündigung einen Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren