Sand Land: 12 Minuten Gameplay aus dem Action-RPG

IGN hat ein rund zwölf Minuten langes Gameplay-Video mit Szenen aus der Demo von „Sand Land“ veröffentlicht. Sie war am vergangenen Wochenende auf der San Diego Comic-Con 2023 als PS5-Version spielbar.

Der Titel adaptiert den Wüstenwelt-Manga des „Dragon Ball“-Schöpfers Akira Toriyama in ein Action-RPG, in dem die Spieler in die Rolle des Teufelsprinzen Beelzebub schlüpfen und sich auf ein Abenteuer begeben, um Sand Land zu retten.

Im Video zu sehen sind Beelzebub und seine Freunde, wie sie durch die trockene Wüste reisen und in verschiedenen Fahrzeugen auf alle Arten von aggressiver Fauna treffen. Zu Fuß sind wiederum allerlei Action-RPG-Kämpfe erlebbar, die mitunter ein wenig „Dragon Ball“-mäßig wirken.

Spiel kann auf die Wunschliste gepackt werden

Für die Entwicklung von „Sand Land“ zeichnet sich ILCA verantwortlich. Den Vertrieb übernimmt der Publisher Bandai Namco. Vorbestellungen sind im PlayStation Store noch nicht möglich, allerdings können interessierte Spieler den Titel bereits auf die Wunschliste packen. Bei Händlern wie Amazon scheint das neue Bandai-Namco-Projekt hingegen noch nicht gelistet zu sein.

„Nutze dein Fingerspitzengefühl und deine Vorstellungskraft, um Panzer und andere Fahrzeuge für deine Abenteuer zu entwickeln, wobei du eine Vielzahl von Teilekombinationen verwenden kannst. Baue deine Operationsbasis mit Hilfe der Menschen, die du unterwegs in der riesigen Wüste triffst, zu einer blühenden Stadt aus“, so Bandai Namco.

„Sand Land“ befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PC in der Entwicklung. Ein Veröffentlichungstermin wurde bisher nicht genannt. Nachfolgend kann das anfangs erwähnte Gameplay gestartet werden.

