Final Fantasy XIV: Yoshida möchte die Pixel-Remaster im MMO spielbar machen

Wie Produzent und Director Naoki Yoshida in einem Interview bestätigte, würde er die "Final Fantasy Pixel Remaster"-Abenteuer gerne in der Gold Saucer von "Final Fantasy XIV" zum Laufen bringen. Bislang scheitert dieses Vorhaben jedoch an technischen Begebenheiten.

Mit der Pixel-Remaster-Reihe veröffentlichte Square Enix optisch aufgepeppte Neuauflagen der ersten sechs „Final Fantasy“-Abenteuer, die im April dieses Jahres auch auf der PlayStation 4 zur Verfügung gestellt wurden.

Wie Naoki Yoshida, der Produzent und Director hinter dem MMO, in einem Interview bestätigte, würde er die Pixel-Remaster gerne in „Final Fantasy XIV“ zum Laufen bringen – beispielsweise in der Gold Saucer.

Hinter den Kulissen wurden laut Yoshida bereits Schritte in diese Richtung unternommen, die allerdings erst einmal im Sand verliefen, da die bei den Pixel-Remastern verwendete Middleware das Vorhaben der Entwickler zum Scheitern brachte.

Komplett abschreiben möchte Yoshida das Thema laut eigenen Angaben jedoch nicht, da er laut eigenen Aussagen insgeheim darauf hofft, dass doch noch eine technische Lösung gefunden wird, mit der sein Wunsch in die Tat umgesetzt werden kann.

Yoshida spricht von einer kreativen Herausforderung

„Und mit der Veröffentlichung der Final Fantasy Pixel Remaster-Serie dachten wir, dass es cool wäre, wenn wir sie in der Gold Saucer spielen könnten“, so Yoshida. „Da es auf Middleware läuft, müssten Sie, wenn Sie das in Final Fantasy XIV implementieren möchten, ein weiteres System erstellen, das die Middleware innerhalb des Spiels abspielen kann. Sie bauen also praktisch ein Spielsystem, um ein Spielsystem abzuspielen. Es ist einfach eine merkwürdige Konfiguration.“

Im weiteren Verlauf des Interviews wies Yoshida scherzhaft darauf hin, dass Square Enix gerne Bewerbungen von „Super-Entwicklern“ entgegennimmt, die der Meinung sein sollten, dieser Mammutaufgabe gewachsen zu sein und eine entsprechende technische Lösung parat zu haben.

„Final Fantasy XIV“ ist für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich. Am vergangenen Wochenende kündigte Square Enix mit „Dawntrail“ nicht nur die neueste Erweiterung des Online-Rollenspiels an.

Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass „Final Fantasy XIV“ im kommenden Früjahr den Weg auf die Xbox Series X/S finden wird – die Unterstützung des Crossplay-Features natürlich inklusive.

