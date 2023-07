Final Fantasy XIV: Sei wie eine TV-Serie, von der man nichts verpassen sollte

Mit „Final Fantasy XIV: Dawntrail“ wurde unlängst eine neue Erweiterung für das beliebte MMO von Square Enix angekündigt. Die Masse an Inhalten könnte für neue Spieler zwar entmutigend sein, trotzdem sollte man nichts davon verpassen, so der Produzent und Director Naoki Yoshida.

Am vergangenen Wochenende hat der Produzent und Director von „Final Fantasy XIV“, Naoki Yoshida, mit „Dawntrail“ eine neue Erweiterung für das beliebte MMO vorgestellt. Zudem gab es eine Überraschung für alle Xbox-Spieler: Im nächsten Frühling wird „Final Fantasy XIV“ auch für die Konsolen von Microsoft erscheinen.

Das Rollenspiel, das in seiner „Realm Reborn“-Version schon in 2013 auf den Markt kam, hat eine Masse an Inhalten zu bieten und mehr ist mit „Dawntrail“ auch schon auf dem Weg. Dies könnte für neue Spieler abschreckend wirken, sollte aber auf keinen Fall übersprungen werden, so Yoshida. Das Spiel sei wie eine TV-Serie, von der man nichts verpassen sollte.

Yoshi-P rät neuen Spielern, einfach am Anfang zu beginnen

Yoshida hob das Duty-Support-System von „Final Fantasy XIV“ hervor, das es neuen Spielern erleichtern würde, in ihrem eigenen Rhythmus durch die Story zu spielen. „Mit dem Duty-Support-System haben wir es ermöglicht, dass man nicht unbedingt mit anderen Spielern spielen muss, sondern alleine durch den Story-Inhalt gehen kann“, so Yoshida auf einer Pressekonferenz während des Final Fantasy Fanfest in Las Vegas. Das System erlaubt es Spielern, bestimmte NPCs in instanzierte Dungeons mitzunehmen und so mit der Hauptquest fortzufahren, ohne eine Gruppe aus echten Spielern suchen zu müssen.

„Verglichen mit einer TV-Serie ist dies [die kommende Erweiterung] wie eine sechste Staffel, die wir gerade veröffentlichen“, so Yoshi-P weiter. „Die Leute könnten versucht sein zu sagen: Oh, fangen wir einfach mit der Staffel sechs an. Aber ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass es sich um Staffel sechs handelt und wird es so gestaltet haben, dass man die erste Staffel sehr leicht durchspielen und alles nachholen kann.“

Der Director erklärte, dass es für neue Spieler nicht einfacher sein könnte, „einfach am Anfang anzufangen und von dort aus weiterzuspielen“. Zudem würden die Inhalte trotz der neuen Erweiterung immer noch aktualisiert, weshalb es sich lohnen würde, diese nachzuholen. „Selbst wenn wir ein Erweiterungspaket veröffentlichen, sind unsere früheren Inhalte nicht unbedingt alt oder älter“, so Yoshida. „Wir aktualisieren sie weiterhin, wir fügen immer wieder neue Inhalte hinzu. Außerdem ist es sehr Story-orientiert.“

Die neue Erweiterung „Final Fantasy XIV: Dawntrail“ soll für PlayStation 5, PlayStation 4 und den PC im Sommer 2024 erscheinen. Mit Update 6.5, das im Oktober veröffentlicht werden soll, wird die unbegrenzte Testversion von „Final Fantasy XIV“ zudem um die 2017 erschienene Erweiterung „Stormblood“ ergänzt. Die Spieler könnten ihre Charaktere damit kostenlos bis auf Level 70 bringen.

