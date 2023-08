Saints Row: Name und Termin der letzten Download-Erweiterung bekannt

Deep Silver Volition gab am heutigen Mittwoch über Twitter bekannt: Am 8. August kommt der dritte DLC für das „Saints Row“-Reboot auf den Markt. Der Name lautet „A Song of Ice and Dust“.

Ein neuer Feind trifft ein

Worum es geht, erklärte der Entwickler in seinem Beitrag: „Als ein verheerender Hinterhalt die Dustlanders dezimiert, liegt es an den erbitterten Rivalen Bossonius und Gwendolyn Firebird, ihre Kräfte zu bündeln und The DustFaire vor einem neuen Feind zu verteidigen.“

Es ist die finale Download-Erweiterung für das chaotische Open-World-Spiel. Hier dürft ihr neue Story-Missionen in Angriff nehmen, es mit neuen Feinden aufnehmen und weitere kosmetische Gegenstände freischalten. Das alles findet in einer neuen Region statt, in der es einiges zu entdecken gibt.

Der erste DLC „The Heist and the Hazardous“ erschien im Mai und führte euch nach Sunshine Springs. Erweiterung Nummer zwei namens „Doc Ketchum‘s Murder Circus“ folgte dann im Juli, worin unter anderem ein neuer Singleplayer-Modus enthalten war.

„Saints Row“ ist seit August 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich. Im PS Store liegt der Preis weiterhin bei 69,99 Euro. Kostenlos ist wiederum die Boss Factory, wobei es sich um den vielfältigen Charakter-Editor des Spiels handelt.

Überzeugen konnte das Reboot leider nicht. Das lässt sich dem Metascore in Höhe von nur 61 Punkten problemlos entnehmen. Noch verheerender ist der User-Score ausgefallen, der gerade mal 2,9 Punkte beträgt.

