Apex Legends: Season 17 hat zu wenig Geld eingespült

In finanzieller Hinsicht hat die aktuelle Season unterdurchschnittlich abgeschnitten. Das räumte Geschäftsführer Andrew Wilson in einer Telefonkonferenz ein.

Aktuell befindet sich der Battle-Royale-Shooter „Apex Legends“ noch in der 17. Season. Wie Andrew Wilson jetzt zugab, war diese Spielzeit allerdings kein nennenswerter Erfolg – anders als die vorherigen Seasons.

Es handle sich hierbei um eine der stärksten EA-Franchises und Live-Service-Spielen im Gaming-Bereich. Doch leider konnte Season 17 die finanziellen Erwartungen nicht erfüllen.

Noch immer verfügt das Spiel laut Wilson über 18 Millionen aktive Spieler im Monat. Die Gameplay-Neuerungen und Monetarisierungen reichten jedoch nicht aus, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

Eine schwache Performance

Auch Stuart Canfield, der als Chief Financial Officer bei EA arbeitet, äußerte sich: „Apex Legends ist eine sehr erfolgreiche Original-IP für EA mit einer starken Gemeinschaft von treuen Stammspielern. In diesem Quartal blieben die Nettobuchungen hinter den Erwartungen zurück, was vor allem auf die schwache Performance von Season 17 zurückzuführen ist.“

Weiterhin werde in das Entwicklerteam von Respawn Entertainment investiert, um die „langfristige Expansion und das Wachstum des Franchises voranzutreiben“. Die Erkenntnisse aus der aktuellen Season sollen in die neue einfließen und zudem weitere Spielmodi implementiert werden.

Related Posts

Die nächste Season ist übrigens schon in Aussicht. Am 8. August, also in rund einer Woche, geht es los. Geplant sind unter anderem Änderungen am Ranked-System, das in der aktuellen Season oft kritisiert wurde. Der Grund: Zu viele Spieler haben den Meister-Rang erreicht.

Des Weiteren dürfen sich die Spieler auf ein Rework von Revenant, Mixtape-Modes für Broken Moon und Balance-Anpassungen freuen. Ein neuer Battle Pass ist natürlich ebenfalls am Start.

Weitere Meldungen zu Apex Legends.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren