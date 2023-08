Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2: Releasetermin steht – Collector’s Edition vorgestellt

Zum Abschluss der Woche bekam das Beat'em Up "Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2" nicht nur einen finalen Releasetermin spendiert. Passend dazu stehen ein neuer Trailer und Details zur Collector's Edition bereit.

"Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2" erscheint auch in Form einer Special Edition.

Mit „Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2“ geht die muntere Keilerei in wenigen Wochen in ihre nächste Runde. Wie Trinity Team, Buddy Productions und Inin bekannt gaben, erscheint das Beat’em Up am 22. September 2023.

Um die Vorfreude ein wenig zu steigern, wird „Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2“ zu den Titeln gehören, die im Rahmen der diesjährigen Gamescom (23. bis 27. August 2023) angespielt werden können.

Wie ergänzend zur Enthüllung des Releasetermins bestätigt wurde, bekommt der Nachfolger zusätzlich zur Standardausgabe mit einem Wende-Cover auch eine Collector’s Edition spendiert, die zum Preis von 79,99 Euro vorbestellt werden kann.

Neben dem Spiel „Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2“ an sich umfasst die Sammlerausgabe die folgenden Inhalte.

Die Inhalte der Collector’s Edition in der Übersicht

Das Spiel mit Wendecover

Ein aufblasbarer Punching Ball mit Halterung und Luftpumpe

Handbuch

Ein doppelseitiges Poster (A2)

Ein Artbook

Ein Postkarten Set

Ein Sticker Set

Laut den Verantwortlichen von Trinity Team wird der Nachfolger die aus dem ersten Teil bekannten Auseinandersetzungen aufgreifen und das Kampfsystem durch zusätzliche Features wie neue Combos erweitern. Darüber hinaus versprechen die Entwickler eine verbesserte Fahrzeugsteuerung, exklusive Minispiele für bis zu vier Spielerinnen und Spieler sowie vertonte Dialoge, die auch in deutscher Sprache zur Verfügung stehen.

In der deutschsprachigen Version von „Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2“ ist Tilo Schmitz als Bud Spencer zu hören, während Dennis Schmidt-Foss Terence Hill vertont. „Tu dich mit deinem Kumpel zusammen, um die Geschichte im 2-Spieler-Couch-Koop zu erleben. Im Verlauf der Geschichte warten jede Menge kompetitiver Minispiele mit verschiedenen spaßigen Gameplay-Mechaniken auf dich“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Anbei der neueste Trailer zum Nachfolger, der passend zur Enthüllung des finalen Releasetermins zur Verfügung gestellt wurde und auf die wichtigsten Features von „Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2“ eingeht.

