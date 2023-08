Gran Turismo 7: Update 1.36 schenkt euch einen Wagen und führt neue Inhalte ein

Die Inhalte des neuen "Gran Turismo 7"-Updates sind bekannt. Neben vier neuen Fahrzeugen sind noch weitere Inhalte an Bord.

Schon vor ein paar Tagen teaserte Serien-Schöpfer Kazunori Yamauchi vier neue Autos an. Nun sind die Modelle offiziell: Der Chevrolet Corvette (C1) ‘58, Maserati MC20 ‘20, Toyota GR Corolla MORIZO Edition ‘22 und Toyota Ambulance Himedic ’21 kommen dazu. Jedoch ist der letztgenannte Wagen erst Ende September erhältlich.

Auf dem folgenden Foto sind die Neulinge zu sehen.

Ein Geschenk anlässlich des Kinofilms

Um den Kinostart des „Gran Turismo“-Films zu feiern, findet zwischen dem 7. und dem 28. August eine Geschenkaktion statt. Innerhalb dieses Zeitraums könnt ihr euch den Nissan GT-R Nismo GT3 ’18 sichern. Drückt dafür einfach auf das spezielle Symbol oben rechts auf dem Bildschirm der Weltkarte und löst den Wagen ein.

Der Film startet hierzulande am 10 August in den Kinos. Ein Trailer aus dem Juli zeigt, was ihr davon erwarten könnt. Es geht um den britischen „Gran Turismo“-Spieler Jann Mardenborough, der mehrere Nissan-Wettbewerbe gewonnen hat und dadurch zum Profi wurde.

Um auf diese Aktion aufmerksam zu machen, veröffentlichte Sony ein kurzes Video mit dem Sportwagen:

Die nächste Neuerung sind drei weitere Extra-Menüs für das GT Café:

‚Maserati‘ (Sammlerstufe 40 und höher)

‚Aston Martin‘ (Sammlerstufe 44 und höher)

‚Kei-Autos‘ (Sammlerstufe 27 und höher)

Für den Scapes-Modus gibt es wiederum eine neue Landschaft, die sich „Fire Station“ nennt. Wie der Name schon verrät, könnt ihr eure Autos hier vor oder innerhalb einer Feuerwehrhalle fotografieren.

Zwei Kampagnen mit Gewinnchancen

Darüber hinaus veranstaltet Polyphony Digital zwei Kampagnen bezüglich des World Series Showdown 2023 in Amsterdam. Auf diesem Event treten die weltbesten „Gran Turismo“-Fahrer gegeneinander an. Veranstaltungstermin sind der 11. und 12. August.

In der ersten Kampagne habt ihr die Gelegenheit, Credits zu gewinnen. Dafür müsst ihr die Siegerteams des „Manufacturers Cup“ und des „Nations Cup“ korrekt vorhersagen. Liegt ihr einmal richtig, bekommt ihr eine Million Credits. Solltet ihr beide Gewinner prophezeien, kriegt ihr die doppelte Menge. Bis zum Start des Finalrennens müsst ihr über das Kampagnenbanner rechts oben abgestimmt haben.

Bei der zweiten Kampagne müsst ihr lediglich zusehen. Ruft den Kampagnenbanner auf und schaut euch über die dort angezeigen Links den Nations Cup an. Mit etwas Glück gewinnt ihr ein 6-Sterne-Roulette-Ticket. Guckt ihr hingegen den Manufacturers Cup, könnt ihr vor dem Release Ende September den Toyota Ambulance Himedic ’21 freischalten.

Wann könnt ihr euch das Update herunterladen? Der Download ist ab Montag, dem 7. August, ab 9 Uhr morgens verfügbar.

„Gran Turismo 7“ ist aktuell für 59,99 Euro im PS Store zu haben. Sowohl die PS5- als auch die PS4-Version ist enthalten. Wer nur die Old-Gen-Fassung haben möchte, zahlt gerade 49,69 Euro.

