Quake 2 Remastered: Bekannter Leaker nennt Plattformen und Zeitraum der Enthüllung

Genau wie im Vorfeld der offiziellen Ankündigung von „Quake Remastered“ im Jahr 2021 wurde auch die Neuauflage zum Nachfolger in Form einer Alterseinstufung geleakt.

Während sich die Verantwortlichen von Bethesda Softworks zu den Gerüchten um „Quake 2 Remastered“ bisher nicht äußern wollte, sorgte ein alter Bekannter mehr oder weniger für Klarheit. Die Rede ist vom Leaker „billbil_kun“, der in den vergangenen Monaten vor allem mit seinen korrekten PlayStation Plus- und Games with Gold-Leaks auf sich aufmerksam machte.

Wie „billbil_kun“ berichtet, soll „Quake 2 Remastered“ in der Tat im Zuge der QuakeCon 2023 angekündigt und möglicherweise direkt veröffentlicht werden. In diesem Jahr findet die QuakeCon vom 10. bis zum 13. August 2023 statt.

Trotz der Übernahme von Bethesda Softworks und somit id Software durch Microsoft im Frühjahr 2021 soll es sich bei „Quake 2 Remastered“ genau wie beim Remaster zum ersten Teil um einen Multiplattform-Titel handeln. Versorgt werden laut „billbil_kun“ der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

Weiter wird berichtet, dass „Quake 2 Remastered“ wenig überraschend pünktlich zum Release den Weg in den PC Game Pass beziehungsweise den Xbox Game Pass finden wird und von Abonnenten ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden kann. Das originale „Quake 2“ entstand bei den Entwicklern von id Software und wurde im Jahr 1997 zunächst für den PC veröffentlicht.

In den darauf folgenden Jahren wurde der Shooter zudem für die originale PlayStation und das Nintendo 64 umgesetzt. Neben den bekanntesten Waffen aus dem ersten Teil bot „Quake 2“ in diesem Bereich diverse Neuzugänge wie den Blaster, den Hyperblaster, die Railgun oder die BFG10K.

Sollten die Angaben von „billbil_kun“ zutreffend sein, erfahren wir spätestens im Zuge der QuakeCon 2023 in der nächsten Woche mehr.

