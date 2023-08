Final Fantasy Crystal Chronicles: Zum 20. Jubiläum – Produzent Kawazu deutet neuen Titel an

In dieser Woche feiert das ursprünglich für den Nintendo Gamecube veröffentlichte Action-Rollenspiel „Final Fantasy: Crystal Chronicles“ seinen 20. Geburtstag.

Auch wenn wir es bei „Crystal Chronicles“ nicht unbedingt mit dem erfolgreichsten Spin-off der „Final Fantasy“-Reihe zu tun hatten, zog der Titel diverse Nachfolger und eine Remastered-Version nach sich, die 2020 unter anderem für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde. Nachdem es um „Final Fantasy: Crystal Chronicles“ seitdem recht still wurde, sind zukünftig offenbar weitere Projekte geplant.

Dies geht aus den Aussagen von Produzent Akitoshi Kawazu hervor, der sich anlässlich des Jubiläums auf der offiziellen Website zu Wort meldete und sich bei den Spielerinnen und Spielern entschuldigte, die bisher vergebens auf einen Nachfolger warteten.

Producer spricht von zahlreichen möglichen Ideen

„Persönlich empfinde ich Bedauern darüber, nicht in der Lage gewesen zu sein, die Fans zufriedenzustellen, die die Hoffnung auf ein völlig neues FFCC-Spiel gehegt haben. Es gibt so viel, was ich gerne tun würde, aber ich finde einfach nicht genug Zeit, alles zu bewältigen“, so Kawazu.

Der Producer führte aus: „Ich weiß, dass die Charaktere es verdienen, wieder im Rampenlicht zu stehen. Allerdings konnte ich ihnen kein weiteres Abenteuer bieten. Sie sind begierig darauf, sich auf den Weg zu machen, um die wahre Bedeutung des Segens der Kristalle zu entdecken, und ähnlich wie wir, die wir in den letzten Jahren zu Hause eingesperrt waren, konnten auch sie nur Tag für Tag den Blick in den Himmel über ihren jeweiligen Städten richten.“

Der vermeintlich entscheidende Hinweis auf einen weiteren „Final Fantasy: Crystal Chronicles“-Titel ergibt sich aus den folgenden Zeilen: „Aber neue Prüfungen erwarten sie. Solche, aus denen sie stärker hervorgehen werden. Bitte vertrauen Sie darauf, dass eines Tages ein völlig neues Kapitel zu ihrem Abenteuer hinzugefügt wird.“

Wann mit der Ankündigung eines möglichen Nachfolger zu rechnen ist, ließ der Produzent allerdings offen.

Quelle: Square Enix

