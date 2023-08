Final Fantasy XIV: Yoshida äußert sich zu möglicher TV- oder Anime-Serie

Produzent Naoki Yoshida hat auf dem Fan-Festival von „Final Fantasy XIV“ darüber gesprochen, wie es mit einer TV- oder Anime-Serie zum MMORPG aussehen würde. So könnte die Story kompakt erzählt werden.

Naoki Yoshida ist leitender Entwickler von „Final Fantasy XIV“ und hat nun verraten, dass er sich über eine TV- oder Anime-Serie zum MMORPG freuen würde.

Allerdings wäre die Produktion an eine Bedingung geknüpft: Yoshida müsse in einer leitenden Rolle an der Produktion beteiligt sein, ansonsten sähe es schwarz aus für eine Serienadaption.

Final Fantasy XIV hätte fast sogar eine Serie bekommen

In einem Interview auf dem Fan-Festival in Las Vegas verriet Yoshida, dass er allerdings Probleme damit haben würde, in einer leitenden Rolle zu fungieren.

Er sei der Leiter der Creative Business Unit 3 und ein wichtiges Mitglied von Square Enix, genauso wie der Direktor von „Final Fantasy XIV“ und Produzent von „Final Fantasy XVI“. Deshalb bliebe ihm kaum Zeit, um an einer Serien-Produktion mitzuarbeiten.

Eine Serie könne nur mit ihm in der Produktion funktionieren, weil Yoshida die bestmögliche Qualität abliefern wollen würde. Das „Image“ von „Final Fantasy XIV“ solle nicht zerstört werden, das sich Spieler und Spielerinnen in ihrem Kopf aufgebaut haben.

In der Vergangenheit haben sogar schon Gespräche rund um eine mögliche Serie stattgefunden. Es soll schon mehrere Interessierte gegeben haben, die sich für eine Produktion ausgesprochen haben. Doch aufgrund der Covid-19-Pandemie und verstrichener Zeitpläne wurde daraus nichts.

Die Serie würde sich bestens dazu eignen, um die lange Geschichte möglichst kompakt zu erzählen. Die Spielzeit von „Final Fantasy XIV“ schreckt einige Spieler und Spielerinnen nämlich davon ab, mit dem MMORPG zu beginnen.

Laut HowLongToBeat dauert es rund 240 Stunden, bis wir die Story aller Erweiterungen durchgespielt haben. Kein Wunder also, dass Square Enix im eigenen Shop anbietet, die Story gegen Echtgeld zu überspringen.

