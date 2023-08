eFootball 2023: Erneuerte Barcelona-Partnerschaft beschert euch drei Legenden

Auch in "eFootball 2024" werden die Inhalte des FC Barcelona zum Einsatz kommen. Die Partnerschaft wurde verlängert, was mit drei Legenden des Fußballclubs gefeiert wird.

Konami hat bestätigt, dass die Partnerschaft mit dem spanischen Meister FC Barcelona, die schon im Jahr 2016 eingeläutet wurde, auch in „eFootball 2024“ fortgesetzt wird.

Während der laufenden Partnerschaft konnte Barcelona dreimal den spanischen Titel gewinnen, darunter in der vergangenen Saison mit einem Vorsprung von zehn Punkten vor dem Rivalen Real Madrid.

Durch die Erneuerung der Partnerschaft zwischen Konami und dem FC Barcelona behält „eFootball“ zahlreiche Rechte am traditionsreichen Fußballverein, darunter Zugang zu Spielern sowie Medienrechte und Eventmöglichkeiten. Und während der FC Barcelona seine Heimspiele in diesem Jahr außerhalb des Camp Nou austragen wird, bleibt das Stadion exklusiv in „eFootball“.

Holt euch drei Legenden

Zur Feier der Erneuerung der Rechte wurden drei Barcelona-Legenden in das Dream-Team von „eFootball“ aufgenommen. Der brasilianische Superstar Rivaldo, der argentinische Spieler Javier Saviola und der dynamische Niederländer Patrick Kluivert sind danach dabei. Die drei epischen Karten werden zwischen dem 10. und 17. August 2023 im Spiel verfügbar sein.

„Wir sind begeistert, die Verlängerung einer so erfolgreichen Partnerschaft bekanntzugeben. Der FC Barcelona ist wahrhaftig einer der Giganten des Weltfußballs. Und wir sind stolz darauf, ihn dank dieser Verlängerung jetzt und in den nächsten Jahren als Teil der eFootball-Serie zu haben“, so Naoki Morita, European President von Konami Digital Entertainment B.V.

Juli Guiu, Vizepräsidentin für Marketing beim FC Barcelona, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, unsere Vereinbarung mit Konami zu erneuern, einem Unternehmen, das über die Jahre hinweg immer sein Engagement für den FC Barcelona bewiesen hat.“

Nachdem sich „PES“ und „FIFA“ jahrelang in den Verkaufsregalen duellierten, geht Konami mittlerweile einen anderen Weg. Unter der neuen Bezeichnung „eFootball“ wird die Reihe kostenlos angeboten. Auch bei der „FIFA“-Reihe kommt es in diesem Jahr zu einer Änderung. Sie heißt fortan „EA Sports FC“.

Spieler, die kostenlos in „eFootball“ hineinschnuppern möchten, können den 2023er-Ableger im PlayStation Store in die persönliche Bibliothek packen.

