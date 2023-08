PS5: Verkäufe leicht hinter den Erwartungen

Dank erheblicher Preissenkungen konnte der Verkauf der PS5 in den vergangenen Wochen deutlich angekurbelt werden. In Großbritannien stiegen die Konsolenverkäufe in der ersten Woche der Aktion um 75 Prozent. Auch in der zweiten Woche konnte ein Zuwachs von 59 Prozent erreicht werden, während der Umsatz um 51 Prozent stieg.

Die Standardversion der PS5, die in Großbritannien für 399 Pfund verkauft wurde, legte verglichen mit der Woche vor der Werbeaktion um 511 Prozent zu. In der vergangenen Woche hatte sie einen Anteil von 92 Prozent an allen PS5-Verkäufen.

Insgesamt stiegen die PS5-Verkäufe in den ersten 31 Wochen des laufenden Jahres um 73 Prozent und machen mittlerweile 47 Prozent aller in diesem Jahr verkauften Heimkonsolen aus. Im vergangenen Jahr hatte die PS5 nur einen Anteil von 31 Prozent.

Erwartungen noch nicht ganz erfüllt

Trotz der jüngsten Erfolge musste Sony einräumen, dass die Verkäufe der PS5 leicht hinter den Erwartungen liegen. „Die PS5-Hardware-Verkäufe beliefen sich auf 3,3 Millionen Einheiten [für das erste Quartal], ein signifikanter Anstieg von 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, so Sonys COO Hiroki Totoki zum weltweiten Verkauf.

Diese Menge sei etwas geringer als der erwartete Fortschritt in Richtung des Geschäftsjahresziels von 25 Millionen Einheiten. Doch dank der im Juli gestarteten Werbeaktion könne eine Verbesserung der Verkaufsdynamik beobachtet werden.

Während die beschleunigte Verbreitung der PS5-Hardware als eine der höchsten Prioritäten in diesem Geschäftsjahr definiert wird und Sony kontinuierlich an Maßnahmen arbeitet, das Hardware-Verkaufsziel zu erreichen, verweist Totoki auf First-Party-Titel wie „Marvel Spider-Man 2“ und wichtige Drittanbieter-Titel, die Ende des laufenden Kalenderjahres veröffentlicht werden.

„Was die Regionen angeht, so sind die Verkäufe in Japan derzeit sehr stark. Das Gleiche gilt für Asien“, so Totoki weiter. „Und was Nordamerika betrifft, so ist die Reaktion auf die Aktion recht positiv. Im Vereinigten Königreich ist sie ein wenig schwach, aber Europa als Ganzes hat sich recht gut entwickelt.“

Zugleich geht er davon aus, dass die gesamte Spieleindustrie und die PlayStation-Plattform einen großen Aufschwung erleben werden.

Das angeblich im September erscheinende neue Modell der PS5 wurde von Sony im neusten Geschäftsbericht nicht erwähnt. Gerüchten zufolge verfügt es über ein abnehmbares Disk-Laufwerk, das die Produktion und den Vertrieb vereinfacht.

