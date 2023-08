Quake 2: Remaster ist ab sofort erhältlich – Launch-Trailer

Nachdem in letzter Zeit einige Leaks die Runde machten, haben Bethesda Softworks und id Software in der Zwischenzeit die Remaster-Fassung des Shooter-Klassikers „Quake 2“ veröffentlicht. Ab sofort kann man die Neuauflage in einer digitalen Version auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC genießen. Der Preis liegt bei 9,99 Euro.

Das volle Paket Nostalgie

Das Original erschien im Jahre 1997 und gilt bis heute als einer der bahnbrechendsten Shooter aller Zeiten, der eine neue Sci-fi-Geschichte und ein entsprechendes Setting mit sich brachte. Die Remaster-Fassung beinhaltet eine verbesserte Fassung des Klassikers, die beiden Missionspakete „The Reckoning“ und „Ground Zero“ sowie die komplett neue Erweiterung „Call of the Machine“. Des Weiteren erhält man „Quake II 64“ kostenlos dazu.

Selbstverständlich wird man auch den kooperativen Multiplayer erleben können, der sowohl online als auch lokal zur Verfügung stehen soll. Zudem wird eine Crossplay-Unterstützung geboten, wobei auf unterstütztenden Plattformen auch Motion-Aiming möglich ist. Der klassische Online-Mehrspieler mit bis zu 16 Spielern darf natürlich nicht fehlen. Offline kann man Deathmatch sowie Team Deathmatch auch gegen Bots spielen.

Doch welche Verbesserungen hält id Software für die Spieler parat?

Es sollen eine Darstellung in bis zu 4K (je nach Plattform) sowie eine Breitbild-Unterstützung, verbesserte Modelle und Gegneranimationen, aktualisierter Gore, verbessertes und neu aufgebautes KI-Verhalten, aufgewertete Zwischensequenzen, eine dynamische und colorierte Belichtung, Anti-Aliasing, Bildtiefe und mehr geboten werden.

Damit wir schon einmal einen Eindruck der Remaster-Fassung von „Quake 2“ erhalten, haben die Verantwortlichen auch einen passenden Launch-Trailer bereitgestellt.

