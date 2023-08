Madden NFL 24: Release steht bevor – Schaut euch den Launch-Trailer an

Passend zum bevorstehenden Launch von „Madden NFL 24“ erinnert EA Sports mit dem obligatorischen Launch-Trailer an das in wenigen Tagen erscheinende „Madden NFL 24“. Der neue Clip, der unterhalb dieser Zeilen gestartet werden kann, befördert zwar nicht viel Neues zutage. Allerdings können sich Fans damit in NFL-Stimmung versetzen.

Zu den Features von „Madden NFL 24“ gehören die Sapien-Technologie, Verbesserungen am Gameplay-System und grundlegende Football-Verbesserungen für das Gameplay in Angriff, Verteidigung und Block. Der Titel bietet außerdem Cross-Play für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Madden NFL 24 mit weiteren Verbesserungen

Das Gameplay von „Madden NFL 24“ profitiert unter anderem von Fieldsense-Optimierungen, die eine bessere Kontrolle beim Werfen, Fangen und Tackling bieten sollen. Hervorgehoben wird zudem die Character-Skeleton-Technologie, die eine bessere Körperdefinition ermöglicht und die Bewegungen somit flüssiger macht.

Ebenfalls kehrt „Superstar“ laut Hersteller mit modernen Versionen von Spielerlebnissen wie dem Abenteuer durch das NFL-Combine und der „Road To The Draft“ zurück. Neuerungen wie der 3v3-Superstar-Showdown sollen Spielern die Möglichkeit geben, ihre NFL-Fantasien mit Freunden auszuleben.

Auch mit Minispielen können sich Besitzer von „Madden NFL 24“ beschäftigen. Dazu gehören unter anderem sich bewegende Hindernisse und zerstörbare Ziele im Franchise-Trainingscamp.

Vorbestellt werden kann „Madden NFL 24“ unter anderem bei Amazon, wo für die PS5-Version 79,99 Euro* fällig werden. Wer etwas mehr ausgeben möchte, greift zur Deluxe Edition, die mit zusätzlichen Inhalten ausgestattet ist und 109,99 Euro kostet. EA Play-Mitglieder zahlen im PlayStation Store nur 98,99 Euro.

„Madden NFL 24“ wurde in Orlando, Florida und Madrid von EA Tiburon für PS4, PS55, Xbox One, Xbox Series X/S und PC entwickelt und ist ab dem 18. August 2023 erhältlich.

