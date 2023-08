Hitman World of Assassination: Großes Update für Spionagethriller angekündigt

Hitman World of Assassination:

"Hitman: World of Assassination" bekommt ein neues größeres Update, welches wahrscheinlich einige neue Inhalte bieten wird. Genaue Patchnotes werden bei Veröffentlichung bekannt gegeben.

Das ursprüngliche „Hitman 3″, welches mittlerweile unter dem Namen “ Hitman: World of Assassination“ vermarktet wird, bekommt ein größeres Update. Das hat Entwickler „IO Interactive“ auf Twitter enthüllt. Der dritte Ableger des „Hitman“-Reboots wurde bereits 2021 veröffentlicht und am 26. Januar dieses Jahres umbenannt. Es vereint nun alle drei vorherigen Spiele der Reihe unter einem Dach.

Genaue Inhalte des Updates werden erst bei Veröffentlichung bekannt

Das Rebranding zeigt die Ambitionen der Entwickler, mit dem ursprünglichen „Hitman 3“ ein stetig wachsenden Spiel zu entwickeln, das sich von den anderen Teilen der Reihe abhebt. Das angekündigte Update ist nun der nächste große Schritt zur Erweiterung des Agenten-Abenteuers, nachdem bereits ein Update im Mai einige neue Inhalte ins Spiel gebracht hat.

Was das nächste größere Update genau mit sich bringen wird, ist noch nicht bekannt. IO Interactive hat nur ein paar wenige Details geteilt. So soll das Update morgen, am 17. August erscheinen und eine beachtliche Größe von 2-5 GB abhängig vom genutzten System beanspruchen. Mit der Veröffentlichung des Patches soll außerdem eine Wartungsphase für das Spiel ausgerollt werden, wahrscheinlich um technische Mängel zu beheben.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Für die genauen Inhalte des Updates müssen wir bis morgen warten. Neue gameplayrelevante Inhalte sind aber durchaus wahrscheinlich. Es wird auch mit Sicherheit nicht das letzte Update gewesen sein, da „IO Interactive“ ihren aktuellen Release mit regelmäßigen Updates am Leben halten möchte. Das bedeutet aber auch, dass das nächste „Hitman“-Spiel noch eine Weile auf sich warten lassen wird.

Weitere Meldungen zu „Hitman“:

„Hitman: World of Assassination“ ist seit dem 26. Januar für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch (als Cloud-Version) und PC erhältlich. Mitte Juli wurde eine PS5-exklusive physische Version des Spiels angekündigt, welche am 25. August erscheint.

Weitere Meldungen zu Hitman World of Assassination.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren