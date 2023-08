Red Dead Redemption: Die bisher beste Version – PS4 Pro & PS5 im Performance-Check

Nachdem kurz vor dem Release durchsickerte, dass „Red Dead Redemption“ mit einer Unterstützung der PlayStation 4 Pro versehen wurde, liegen zu dieser ab sofort technische Details vor.

So nahmen sich die Kollegen von Digital Foundry der PS4 Pro-Version des Western-Klassikers an und fanden heraus, dass wir es hier mit der bisher besten Version von „Red Dead Redemption“ zu tun haben. Demnach wurde das gefeierte Abenteuer von John Marston auf der PS4 Pro mit einer Darstellung in der nativen 4K-Auflösung, stabilen 30FPS und einer Unterstützung des zweifachen MSAA versehen.

Laut Digital Foundry profitiert die PlayStation-Community von der Tatsache, dass es sich bei der aktuellen Version von „Red Dead Redemption“ um eine Portierung auf eine neue Hardware und nicht nur ein technisches Upgrade des ursprünglichen Xbox 360-Codes handelt. Daraus resultiert, dass auf der PS4 Pro und somit auch der PS5 ein schärferes Bild geboten wird als auf der Xbox One X und den Xbox Series-Systemen.

Die Unterstützung von FSR2 und lieblos übernommene Menüs

Weiter berichtet Digital Foundry, dass die für die Portierung verantwortlichen Entwickler von Double Eleven FSR2 als Supersampler verwenden, was für ein sauberes und flüssiges Bild sorgt. Interessanterweise umfasst die PlayStation-Umsetzung die Möglichkeit, zu FXAA, einer Post-Processing-AA-Methode, zu wechseln. Aufgrund der durchwachsenen Bildqualität wird seitens Digital Foundry jedoch davon abgeraten, Gebrauch von dieser Funktion zu machen.

Im Vergleich mit der Xbox-Version fallen laut der Performance-Analyse zudem die Darstellung der Schatten auf, die auf der PS4 Pro und der PS5 etwas höher aufgelöst sind als auf der Xbox One X und der Xbox Series X/S. „Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob dies ein vollständiger Gewinn ist, da die höhere Auflösung in Kombination mit der ursprünglichen Schattenfilterung der PS5 in vielen Szenen ein etwas hartes Aussehen verleiht – klinisch, präzise und scharfkantig“, führte der Tester zu den höher aufgelösten Schatten aus.

Der letzte Punkt, in dem sich die PlayStation 4-Umsetzung von dem Xbox One X-Upgrade abhebt, ist der Gammawert, der auf der damaligen Xbox 360-Hardware meist zu einem kräftigen Bild führte und auf der PS4 etwas sanfter ausfällt. Welches Bild hier bevorzugt wird, ist laut Digital Foundry reine Geschmackssache.

Ganz ohne Kritik kommt die PS4- beziehungsweise PS4-Pro-Umsetzung von „Red Dead Redemption“ allerdings nicht davon. Zum einen kritisiert Digital Foundry, dass sich an den Menüs nichts geändert hat. Diese werden nach wie vor in der ursprünglichen 720p-Auflösung gerendert und stören daher das ansonsten scharfe Gesamtbild. Zudem sei es enttäuschend, dass beim Spielen über die Abwärtskompatibilität der PS5 keine sichtbaren Verbesserungen geboten werden.

Weitere technische Details zur PS4-Portiertung des Western-Klassikers entnehmt ihr dem angehängten Video. „Red Dead Redemption“ wurde heute in einer digitalen Version für die PS4 und die Switch veröffentlichte. Eine Retail-Fassung folgt nach dem aktuellen Stand der Dinge im Oktober.

