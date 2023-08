Red Dead Redemption: Offizieller Produkteintrag bestätigt PS4 Pro-Unterstützung

Am morgigen Donnerstag erscheint das Western-Abenteuer "Red Dead Redemption" für die PlayStation 4. Wie sich dem offiziellen Produkteintrag im US-PlayStation Store entnehmen lässt, unterstützt die Portierung die PlayStation 4 Pro. Dies könnte unter anderem auf eine mögliche 4K-Auflösung hindeuten.

Nach der offiziellen Ankündigung vor ein paar Tagen wird die PlayStation 4-Portierung von „Red Dead Redemption“ am morgigen Donnerstag, den 17. August 2023 im PlayStation Store veröffentlicht.

Kurz vor dem offiziellen Release wurde im US-amerikanischen PlayStation Store ein interessantes technisches Detail entdeckt. So wird „Red Dead Redemption“ mit einer Unterstützung der PlayStation 4 Pro gelistet, was den Gedankengang nahelegt, dass Spielerinnen und Spieler auf der PS4 Pro beziehungsweise der PS5 in den Genuss nicht näher genannter technischer Vorzüge kommen.

Offizielle Details stehen zwar noch aus, spekuliert wird allerdings, dass die technischen Verbesserungen denen entsprechen könnten, die im Jahr 2018 auf der Xbox One X vorgenommen wurden: Eine Darstellung in der nativen 4K-Auflösung und eine Unterstützung der 16-fachen Anisotropen-Filterung.

Take-Two verteidigt den Preis der Portierung

Da eine offizielle Bestätigung seitens Rockstar Games noch nicht vorliegt, werden wir uns noch ein paar Stunden gedulden müssen, ehe wir erfahren, welche technischen Verbesserungen auf der PlayStation 4 Pro und somit über die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 geboten werden.

Die PlayStation 4- und Switch-Portierung von „Red Dead Redemption“ sorgte in den Tagen nach der offiziellen Ankündigung vor allem mit ihrem Preis von 49,99 Euro beziehungsweise 59,99 US-Dollar für Kritik. Während die Spielerinnen und Spieler mitunter sogar zu einem Boykott aufriefen und die Tatsache kritisierten, dass das Gebotene den hohen Preis nicht rechtfertigt, nutzte Strauß Zelnick, der CEO von Take-Two Interactive, die aktuellen Geschäftszahlen des Unternehmens, um den Preis der Neuveröffentlichung zu verteidigen.

Vor allem die Tatsache, dass das Hauptspiel von „Red Dead Redemption“ im Paket mit der „Undead Nightmare“-Erweiterung veröffentlicht wird, sorge laut Zelnick für ein „tolles Paket, das den Kunden ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis bietet“. Aussagen, die von der Community auf Plattformen wie Reddit oder Twitter wenig positiv aufgenommen wurden.

Der Re-Release von „Red Dead Redemption“ wurde von Double Eleven entwickelt und findet am morgigen Donnerstag den Weg in den PlayStation Store und den eShop. Die Retail-Fassung folgt im Oktober.

