The Crew Motorfest: Entwicklung des Rennspiels meistert den letzten großen Meilenstein

Mit „Assassin’s Creed Mirage“ erreichte in dieser Woche bereits ein vielversprechender Titel des französischen Publishers Ubisoft den Gold-Status.

Wie das Unternehmen via Twitter bestätigte, gilt das Ganze auch für das von Ivory Tower entwickelte Rennspiel „The Crew Motorfest“, das ebenfalls den letzten großen Meilenstein der Entwicklung meisterte und somit wie geplant veröffentlicht werden kann.

In dem entsprechenden Tweet heißt es dazu: „The Crew Motorfest ist mit Gold zertifiziert. Wir sind außerordentlich stolz und aufgeregt, unseren zweiten Gold-Master in dieser Woche bekannt zu geben.“

Und weiter: „Herzlichen Glückwunsch an all unsere Teams, die am Spiel gearbeitet haben. Wir können es kaum erwarten, euch alle am 14. September an der Ziellinie zu sehen!“

Mit „The Crew: Motorfest“ geht die Rennspielserie aus dem Hause Ivory Tower in ihre mittlerweile dritte Runde und bietet Spielerinnen und Spielern des Vorgängers die Möglichkeit, den größten Teil ihre Fahrzeuge zu übernehmen. Hier kommt das sogenannte „Collection-Import“-Feature zum Tragen, mit dem die Inhalte aus „The Crew 2“ in „Motorfest“ übertragen werden können.

Neben einem neuen Setting in Form der hawaiianischen Insel Oahu wird der dritte Teil der Rennspielreihe laut den Machern von Ivory Tower mit mehr als 80 neuen Autos, Marken und Fahrzeugtypen punkten. Ebenfalls versprochen werden abwechslungsreiche Events wie die klassischen Start-Ziel-Rennen, Zeitrennen oder die „Grand Races“.

Bei den „Grand Races“ handelt es sich um große Rennen, die auf zufällig generierten Strecken auf ganz Oahu ausgetragen werden. Abschließend wird versprochen, dass „The Crew: Motorfest“ genau wie der Vorgänger über einen langen Zeitraum mit Seasons und neuen Inhalten unterstützt wird.

„The Crew: Motorfest“ wird am 14. September 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Wer zur Gold- oder Ultimate-Edition des Rennspiels greift, erhält den mittlerweile fast schon obligatorischen Vorabzugriff und kann ab dem 11. September 2023 loslegen.

The Crew Motorfest is certified gold 📀

We’re extremely proud and excited to announce our second gold master this week! Congratulations to all of our teams working on the game, we can’t wait to see you all at the finish line this September 14! pic.twitter.com/AyIbZyRrtj

— Ubisoft (@Ubisoft) August 16, 2023