Turok 3: Remaster mit Termin und Trailer angekündigt

An Remaster-Versionen klassischer Spiele mangelt es wahrlich nicht. Und mit "Turok 3: Shadow of Oblivion" kam der nächste Titel hinzu. Der Termin und ein Trailer liegen vor.

Der Retro-Remaster-Entwickler Nightdive Studios hat mit „Turok 3: Shadow of Oblivion“ einen weiteren Klassiker für aktuelle Systeme angekündigt. Das Remaster wird am 14. November 2023 auf den Plattformen PS5, Xbox Series X/S, Switch, PS4, Xbox One und PC veröffentlicht.

Laut Nightdive läuft „Turok 3: Shadow of Oblivion“ mit der hauseigenen KEX-Engine, die bereits für frühere Remaster verwendet wurde. Erwartet werden können abhängig von der Plattform eine Auflösung von bis zu 4K und eine Framerate bis hin zu 120 Bildern pro Sekunde. Außerdem gibt es „ein verbessertes Gameplay und Rendering, hochauflösende Texturen, eine verbesserte Beleuchtung sowie Unterstützung für Konsolen-Gamepads mit plattformspezifischen Funktionen“.

Zu den Features gehören:

Erweiterte Rendering-Funktionen mit Anti-Aliasing, Bloom, Ambient Occlusion, dynamischen Schatten und Bewegungsunschärfe

Überarbeitete Umgebungsgrafik, Charaktermodelle und aktualisierte Waffenmodelle

Optionale Motion/Gyro-Steuerung für Nintendo Switch-Konsole sowie Gamepad-Rumble

Schützt das Universum vor monströsen Wesen

In „Turok 3“ haben Spieler die Wahl, entweder als Joseph oder als Danielle zu spielen. Es sind die Geschwister des Protagonisten Joshua aus dem zweiten Spiel. Einmal mehr gilt es, das Universum vor der Vernichtung durch ein monströses Wesen namens Oblivion zu retten.

Jeder Charakter verfügt über eigene Fähigkeiten. Danielle hat einen Enterhaken und bevorzugt Action, während Josaph über ein Nachtsichtgerät verfügt, was bedeutet, dass er am besten für Stealth-Spieler geeignet ist.

Larry Kuperman, Director of Business Development bei Nightdive Studios: „Die Turok-Reihe ist einer der klassischen Prüfsteine für Spiele und es ist ein großartiges Gefühl, die neueste und verbesserte Version von Turok 3: Shadow of Oblivion anbieten zu können. Es nutzt die neueste Version unserer KEX-Engine in vollem Umfang. Und wir freuen uns darauf, das Spiel noch in diesem Jahr mit den Spielern zu teilen.“

Nightdive sorgte schon im Jahr 2015 für eine PC-Remaster-Version des Originalspiels „Turok: Dinosaur Hunter“, bevor 2017 auch die Fortsetzung „Turok 2: Seeds of Evil“ eine entsprechende Behandlung erhielt. Beide Remaster wurden 2018 für Xbox One, 2019 für Switch und 2021 für PS4 veröffentlicht. Anfang des Jahres erfolgte die Übernahme von Nightdive durch Atari.

