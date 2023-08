Star Wars Dark Forces Remaster: Überarbeiteter Klassiker mit Trailer angekündigt

Mit "Star Wars: Dark Forces Remaster" erobert ein weiterer Klassiker die modernen Konsolen. Während der Termin noch aussteht, zeigt ein Trailer, wie die Remaster-Version optisch in Erscheinung tritt.

Der Entwickler Nightdive Studios hat mit „Star Wars: Dark Forces Remaster“ eine aktualisierte Version des namensgebenden Klassikers angekündigt. Erscheinen soll die aufgehübschte Version für die Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch und PC. Während der genaue Veröffentlichungstermin noch aussteht, wird ein Release in diesem Jahr angestrebt.

Bei „Star Wars: Dark Forces“ handelt es sich um einen klassischen Ego-Shooter im „Star Wars“-Universum, der ursprünglich am 28. Februar 1995 für MS-DOS und am 30. November 1996 für die PlayStation veröffentlicht wurde.

Besorgt die Pläne des Todessterns

In „Star Wars: Dark Forces“ steuern Spieler die Figur Kyle Katarn durch verschiedene Umgebungen, in denen sie auf zahlreiche Gegner treffen, die bei der Sichtung des Eindringlings zum Angriff übergehen. Wehren können sich die Spieler dabei mit Fäusten, Landminen, Granaten, Pistolen und Gewehren. Munition kann wiederum in den Leveln gefunden werden. Gleiches gilt für Boni.

Übergreifendes Ziel des Spielers ist es, die Pläne des Todessterns, einer imperialen Superwaffe, für die Rebellion zu stehlen, wobei die Pläne dazu dienen sollen, die Kampfstation zu vernichten.

Die Remastered-Version von „Star Wars: Dark Forces“ läuft auf der KEX-Engine von Nightdive Studios und unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K bei 120 Bildern pro Sekunde. Außerdem bietet sie ein fortschrittlicheres 3D-Rendering, eine Gamepad-Unterstützung, Trophäen sowie Erfolge und weitere Features.

Passend zur Ankündigung des überarbeiteten Klassikers wurde ein Trailer veröffentlicht, der erste Blicke auf das „Star Wars: Dark Forces Remaster“ werfen lässt und nachfolgend gestartet werden kann:

