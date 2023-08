Star Wars Jedi: Electronic Arts spricht über mögliche Nachfolger

Im Zuge des Geschäftsberichts zum abgelaufenen Quartal bestätigte Electronic Arts nicht nur, dass „Star Wars Jedi: Survivor“ mit etwas Verspätung den Weg auf die alten Konsolen PlayStation 4 und Xbox One finden wird.

Darüber hinaus sprach das Unternehmen in Person von CEO Andrew Wilson über mögliche Nachfolger zu „Fallen Order“ beziehungsweise „Survivor“. Auch wenn diesbezüglich noch nichts spruchreif sei, hob Wilson die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Disney and Lucas hervor, die sowohl bei den „Battlefront“-Titeln als auch den „Jedi“-Abenteuern zu kommerziellen Erfolgen führte.

Daher soll intern nach Mittel und Wegen gesucht werden, diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit neuen Projekten fortzusetzen.

EA hat Interesse an weiteren Jedi-Titeln

„Wir haben heute nichts anzukündigen. Aber wir unterhalten eine unglaubliche Partnerschaft mit Disney und Lucas“, so Wilson. „Wir hatten unglaublichen Erfolg mit dieser Partnerschaft in den Spielen Battlefront und Star Wars Jedi sowie ganz besonders mit Star Wars: Galaxy of Heroes. Unsere Teams denken ständig darüber nach, welche neuen Erfahrungen wir möglicherweise kreieren könnten. Ich würde im Laufe der Zeit auf jeden Fall gerne mehr aus der Jedi-Franchise sehen. Es ist einfach ein außergewöhnliches Spiel, das eine außergewöhnliche Geschichte erzählt.“

Der CEO von EA führte aus: „Wir mögen vielleicht ein wenig voreingenommen sein, aber basierend auf dem Feedback unserer Community und der Qualität von Star Wars Jedi: Survivor, haben wir das Gefühl, dass es eines der herausragenden Highlights in der Star Wars-Galaxie in diesem Jahr ist und wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren eine sehr bedeutsame Rolle in dieser Galaxie spielen wird.“

„Wir hatten bisher einen unglaublichen Erfolg in dieser Partnerschaft, und soweit wir neue Möglichkeiten finden können, um neue Erfahrungen zu verwirklichen, einschließlich Live-Services, als Teil dieser Partnerschaft, werden wir sie erkunden“, führte Wilson abschließend aus.

Der letzte „Star Wars“-Titel von EA, „Star Wars Jedi: Fallen Order“, wurde Ende April für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Quelle: Techraptor

