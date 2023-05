Star Wars Jedi Survivor: Spieler feiern ganz besonderen „Boss“

In dem am 28. April erschienenen „Star Wars Jedi: Survivor“ bekommt es der Protagonist Cal Kestis mit einer ganzen Reihe an verschiedenen Bossen zu tun. Einer davon wird von den Spielern derzeit frenetisch gefeiert: Rick der Türtechniker.

Das neueste Abenteuer von Cal Kestis, „Star Wars Jedi: Survivor“, ist wie sein Vorgänger wieder voller einzigartiger Bosse, denen sich der junge Jedi stellen muss. Den Spielern besonders im Gedächtnis geblieben ist jedoch anscheinend eine Begegnung mit einem Mitglied des Imperiums, das an einem ganz normalen Tag einfach nur seiner Arbeit nachgehen wollte.

Spoilerwarnung! Wer „Star Wars Jedi: Survivor“ noch nicht durchgespielt hat und nichts über diese besondere Begegnung erfahren will, sollte nun nicht mehr weiterlesen.

Spieler lieben diese besonders lustige Bossbegegnung

Diesem speziellen Boss begegnen die Spieler in dem imperialen Stützpunkt auf Nova Garon. Es handelt sich dabei um Rick, einen Türtechniker, der eigentlich ein ganz normaler Scout Trooper ist. Er kommt in einem Korridor auf Cal Kestis zugerannt und erhält dabei eine lange Bossleiste, wie es auch bei anderen besonderen Gegnern der Fall ist. Wie andere Scout Trooper kann Rick jedoch ebenfalls nur mit einem ganz normalen Lichtschwert-Streich erledigt werden.

Auf Reddit und Twitter hat der Nutzer „udkgab“ dem heroischen Türtechniker ein eigenes Filmposter gewidmet. Das Poster ist dabei an „Die Rückkehr der Jediritter“ angelehnt. „Das war seit langer Zeit einer meiner liebsten Momente in einem Spiel“, schrieb ein Nutzer in dem Beitrag auf Reddit. „Ich stelle mir vor, dass es ein paar Entwickler waren, die herumgealbert haben, vielleicht ein Insider-Witz, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es der beste Endgegner, da er eine Anspielung auf die Realität ist, wenn Sturmtruppen auf einen Jedi treffen.“

In dem Video des Nutzers „CulturalKnowledge331“ sieht man Rick in Aktion. Leider bekommt es unser beliebter Türtechniker mit Cals Blaster zu tun. „Hier Zitat von Indiana Jones einfügen“ heißt der Beitrag, der sich auf den Film „Jäger des verlorenen Schatzes“ bezieht. In einer Szene steht der berühmte Archäologe einem Gegner gegenüber, der eine ganze Weile wild mit seinem Messer herumwedelt. Gelangweilt streckt Indy ihn mit einem einzigen Schuss aus seiner Pistole nieder, ein Schicksal, welches auch Rick in dem Video teilt.

