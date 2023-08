Granblue Fantasy Relink: Sechs Minuten Gameplay aus dem Action-Rollenspiel

Das Action-Rollenspiel "Granblue Fantasy: Relink" zeigt sich in einem neuen Gameplay-Video. Somit können wir uns vor allem das Kampfsystem anschauen.

Vor wenigen Tagen hatten der Publisher Cygames und das Entwicklerstudio Cygames Osaka nach jahrelanger Entwicklung den offiziellen Erscheinungstermin des Action-Rollenspiels „Granblue Fantasy: Relink“ angekündigt. Am 1. Februar 2024 soll das Abenteuer endlich für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Steam) veröffentlicht werden.

Kampf gegen Astralbestien

Aktuell hat man auch die Chance auf der Gamescom eine Demo anzuspielen, die bereits einen kurzen Einblick gewährt. Die Kollegen von Gematsu haben diese Möglichkeit genutzt, um ein kurzes Gameplay-Video aufzunehmen, Somit können wir schon einmal das Kampfsystem in Aktion erleben, das ursprünglich in Kooperation mit PlatinumGames entstand, ehe die Kooperation in der Mitte des Entwicklungszyklus aufgegeben wurde.

Mit „Granblue Fantasy: Relink“ erwartet euch ein großes Abenteuer im Himmel. Eine große Gruppe an Himmelsreisenden wird einen auf der Reise begleiten, wobei man stets mit bis zu vier Charakteren in den Kampf ziehen kann. Interessanterweise bedeutet dies, dass man auch im kooperativen Mehrspieler auf die Questjagd gehen kann

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Granblue Fantasy spielt in der Himmelswelt, einer Welt mit unzähligen schwebenden Inseln inmitten einer endlosen, blauen Weite. Schlüpf in die Rolle als Kapitän einer Himmelsfahrer-Crew, begleitet von einem rauflustigen kleinen Drachen namens Vyrn und einem jungen Mädchen mit geheimnisvollen Kräften namens Lyria. Gemeinsam segelt ihr mit einer schillernden Mannschaft aus Bootskameraden, darunter Könige und Außgestoßene, nach Estalucia, einer sagenumwobenen Insel am Horizont der Himmel.“

Hier ist nun das neue Gameplay zu „Granblue Fantasy: Relink“:

